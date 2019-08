Galaxy Watch Active 2: Samsung bringt YouTube an euer Handgelenk

Die Samsung Galaxy Watch Active 2 ist offiziell und setzt wie der Vorgänger auf das Betriebssystem Tizen. Neben vielen Fitness-Funktionen und Tracking-Möglichkeiten besitzt die Smartwatch ein Feature, mit dem ihr womöglich nicht gerechnet habt. Auf dem kleinen Display könnt ihr YouTube-Videos ansehen.

Bei Besitzern einer Galaxy Watch Active 2 ist wohl nie ganz klar, ob sie gerade die Uhrzeit ablesen oder ihrem Lieblings-Influencer zusehen. Für die Smartwatch gibt es eine YouTube-App, wie aus einem offiziellen Video hervorgeht, das ihr weiter unten im Artikel findet. Hier wäre denkbar, dass ihr mit der Tizen-Anwendung lediglich die Video-Plattform auf eurem Smartphone steuern könnt. Stattdessen könnt ihr euch die Clips auf dem kleinen runden Display direkt ansehen.

Videos via Sprachkommando finden

Samsung erspart es euch allerdings, bei der Video-Suche eine Mini-Bildschirmtastatur zu verwenden. Clips findet ihr via Spracheingabe. Offenbar dauert es nach der Auswahl auch nicht lange, ehe das Video auf der Galaxy Watch Active 2 startet. Anschließend könnt ihr auf der Uhr ein Video vor- und zurückspringen, die Wiedergabe pausieren oder die Lautstärke verändern. Außerdem könnt ihr über die Smartwatch Likes an YouTuber verteilen.

Einen Nachteil gibt es allerdings. Durch das kreisrunde Display des Wearables werden die Videos an vielen Stellen beschnitten. Zudem ist fraglich, ob ihr auf dem kleinen Bildschirm überhaupt genügend Details erkennen könnt, um Spaß an den Clips zu haben. Wie praxistauglich die YouTube-App ist, wird sich also erst noch zeigen müssen. Samsung hat laut 9to5Google bereits angekündigt, dass auch ältere Wearables mit Tizen die Anwendung via Update erhalten werden. Einen Zeitplan gibt es dafür aber bislang noch nicht.

Binge-Watching auf der Smartwatch?

Sollte YouTube auf der Galaxy Watch Active 2 viel Zuspruch erhalten, bleibt offen, ob weitere Video-Plattformen wie Netflix und Amazon Prime Video auf die Uhr kommen. Vielleicht könnt ihr eines Tages ganze Filme und Serien auf der Smartwatch streamen. Wobei wir euch für Binge-Watching das größere Display eines Smartphones empfehlen. Auf Dauer ist es nämlich ermüdend, sich auf den kleinen Bildschirm zu konzentrieren.

Die Samsung Galaxy Watch Active 2 erscheint in zwei Größen: Mit 40- und 44-Millimeter-Gehäuse. Am 6. September 2019 kommt die Smartwatch ab 299 Euro in den Handel. Die Ausführung mit LTE gibt es allerdings erst ab dem 27. September – zum Preis von 449 Euro (40 mm) beziehungsweise 469 Euro (44 mm).