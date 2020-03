Mit dem Galaxy Z Flip hat Samsung schon sein zweites Falt-Smartphone herausgebracht – und seit dem Galaxy Fold hat sich einiges verändert, wie wir auch in unserem Hands-On festgestellt haben. Perfekt scheint der Falt-Mechanismus aber immer noch nicht zu sein. Diesen Eindruck vermittelt zumindest ein Tweet des XDA-Redakteurs Max Weinbach.

Der Smartphone-Tester hat das Galaxy Z Flip seinem Tweet zufolge bereits seit einem Monat in Gebrauch – und diese Zeitspanne ist offenbar nicht ohne Spuren an dem faltbaren Fashion-Smartphone vorübergegangen. In einem Video vergleicht er dieses violette Exemplar mit einem wenige Tage alten Modell in der Farbe Schwarz. Das Ergebnis ist zumindest beunruhigend, denn das Scharnier gibt ein hörbares Knarren von sich.

Scharnier des Galaxy Z Flip immer noch zu anfällig?

Auch wenn die Geräusche nicht bei jedem Öffnen zu hören sind und ein Quietschen oder Knacken wohl noch beunruhigender wären, so stellt sich doch die Frage, was dahintersteckt. Sammelt sich vielleicht trotz des verbesserten Schutzes gegen Fremdkörper doch Staub oder Schmutz im Scharnier? In einem Härtetest zeigte sich bereits deutlich, dass es sich in keinster Weise um ein besonders robustes Smartphone handelt.

Noch wichtiger ist aber wohl die Frage, wie der Alterungsprozess des faltbaren Smartphones weitergeht. Wie eingangs erwähnt, ist das knarrende Galaxy Z Flip im Video nur einen Monat alt. Eigentlich sollten Smartphones aber mehrere Jahre überstehen, sofern sie pfleglich behandelt und nicht Opfer eines Unfalls werden.

Vermutlich kein Regelfall

Angesichts der Reaktionen auf den Tweet von Max Weinbach ist aber auch fraglich, wie pfleglich der Tester selbst mit seinem Smartphone umgegangen ist, oder ob vielleicht auch ein Fertigungsfehler bei diesem Exemplar vorliegt. Hätte das Galaxy Z Flip ein grundsätzliches Problem mit eindringendem Schmutz und würden die Scharniere aller verkauften Exemplare so schnell Alterserscheinungen aufweisen, gäbe es vermutlich weit mehr Berichte über solche Probleme. Was haltet ihr von Samsungs Klapp-Smartphone und wie schätzt ihr die Lage ein?