Wer es exklusiv und besonders edel mag, der guckt in Europa leider in die Röhre. Jedenfalls, was die Luxusversion des Samsung Galaxy Z Fold 3 angeht: Wie schon im Vorjahr erscheint die spezielle Gold-Variante voraussichtlich nur für den chinesischen Markt.

Es scheint, als wäre der Markt mit den faltbaren Smartphones in Deutschland und Europa noch nicht allzu groß. Denn es lohnt sich für Hersteller Samsung ersten Gerüchten zufolge wohl auch in diesem Jahr nicht, seine Luxus-Variante des Samsung Galaxy Z Fold 3 hier auf den Markt zu bringen. Die nennt sich Samsung W22 5G und zeigt sich auf einigen geleakten Bildern im Netz.

Samsung Galaxy Fold 3 in schickes Gold gekleidet

Das Samsung W21 5G aus dem Vorjahr präsentierte sich noch mit einer sehr auffälligen, komplett vergoldeten Rückseite. Das W22 5G soll etwas schlichter und nicht ganz so pompös daherkommen. Das Luxus-Gerät aus dem Vorjahr glich ansonsten in Sachen Hardware und Ausstattung dem Samsung Galaxy Z Fold 2 – es ist anzunehmen, dass das auch auf das W22 5G zutrifft und die Specs die gleichen sein werden.

Am 13. Oktober will Samsung das W22 5G laut Notebookcheck vorstellen – übrigens zeitgleich mit einigen weiteren Herstellern, die neue Produkte zeigen, darunter auch das OnePlus 9RT. Nur ein kleiner Trost für echte Foldable-Fans, die sich eine solch ausgefallene Variante wie das W22 5G auch in Deutschland gewünscht haben. Vielleicht überrascht Samsung morgen ja doch noch mit einer erweiterten Markteinführung - ansonsten bleibt euch leider nur der Import aus China.