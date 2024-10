Ein Bericht deutet darauf hin, dass Samsung plant, die Systemeinstellungen von Smartphones zu streichen. Stattdessen soll die Galaxy AI selbstständig erkennen, was ihr benötigt, und entsprechende Maßnahmen ergreifen.

Es klingt noch ein wenig nach Science-Fiction, doch was uns ETNews (via Gizmochina) berichtet, könnte schon bald Realität werden: Samsung plant wohl, die Systemeinstellungen seiner Smartphones zu streichen. Was ihr benötigt, soll die Galaxy AI selbstständig errechnen und bereitstellen, sodass ihr selbst nie wieder etwas suchen müsst. Ein Blick auf die bereits bekannten KI-Funktionen zeigt, dass wir bereits auf dem Weg dorthin sind.

KI entwickelt sich stückweise

Die Quelle gibt kein Datum an, wann Samsung die Systemeinstellungen streichen will. Tatsächlich würde das auch wenig Sinn ergeben.

Es wird eher so ablaufen: Die Galaxy AI wird in den kommenden Jahren Stück für Stück mehr Aufgaben übernehmen. Gleichzeitig werden die Systemeinstellungen immer weniger von Menschen aufgerufen. Irgendwann wird ein Zeitpunkt kommen, wo sie fast niemand mehr nutzt, und dann wird Samsung das rudimentäre Organ entfernen.

Klingt logisch. Immerhin hat diese Entwicklung längst begonnen. Neue Galaxy-AI-"Spielereien" wie die AR-Emojis lenken davon ab, aber tatsächlich hat die KI insbesondere beim Fotografieren schon vor ein paar Jahren das Steuer übernommen.

Hand aufs Herz: Wer nimmt noch selbst Einstellungen vor, bevor der Auslöser gedrückt wird? Kaum einer. Wir verlassen uns auf die Software, die weitestgehend alle Einstellungen allein vornimmt und viel besser weiß, welche Bildeinstellungen für ein Porträt am sinnvollsten sind.

Samsung passt die Benutzeroberfläche der KI an

Im Bericht steht außerdem, dass Samsung seine Benutzeroberfläche One UI zukünftig noch stärker auf die KI-Implementierung ausrichten will. Das ergibt Sinn, wenn die Galaxy AI irgendwann die Einstellungen übernehmen soll.

Denkbar ist, dass wir zukünftig die meisten Anpassungen per Spracheingabe vornehmen. Das klappt dann ohne vorher auswendig gelernte Befehle, wie es bei "unintelligenten" Assistenten bislang der Fall ist. Zum Beispiel könnten wir der Galaxy AI sagen, sie soll die App-Berechtigungen von WhatsApp ändern, anstatt in den Systemeinstellungen selbst danach zu suchen.

Die Möglichkeiten, die KI uns bietet, sind gigantisch. Diese Straße befindet sich allerdings noch im Bau. Wir sind trotzdem schon gespannt, wo sie uns hinführt.