Samsung zieht die Notbremse: Galaxy-Produktion wird zurückgefahren

Samsung reagiert auf die aktuelle Weltlage. Laut Berichten hat das Tech-Unternehmen die Produktion der beliebten Galaxy-Geräte zunächst zurückgefahren. Was das für die nächsten Monate bedeutet, erfahrt ihr hier.

In den nächsten Monaten will Samsung offenbar weniger Galaxy-Smartphones herstellen. Das geht aus einem Artikel von Reuters hervor, der sich auf Berichte von Fabrikarbeitern bezieht. Genauer gesagt, geht es um die Fabrik in Thai Nguyen, eine von zwei Fabriken in Vietnam, die Samsungs Galaxy-Smartphones produziert. Zusammen sollen die beiden Fabriken für rund 100 Millionen Handys pro Jahr verantwortlich sein. Das entspricht etwa der Hälfte der jährlich produzierten Galaxy-Smartphones weltweit.

Galaxy-Produktion für die zweite Jahreshälfte zurückgefahren

Normalerweise würde die Fabrik alle Fließbänder an sechs Tagen in der Woche betreiben. Arbeiter werden nun aufgefordert, nur an drei oder vier Tagen zur Arbeit zu kommen. Zudem seien Überstunden strikt verboten. Die Fabrikarbeiter betonen laut Quelle, dass die Produktion noch nie so zurückgefahren wurde. Zum Vergleich: Letztes Jahr zur selben Zeit gab es offenbar noch die höchste Auslastung aller Zeiten. Kein Wunder, denn schließlich hat Samsung damals die Produktion der Galaxy-S22-Reihe gestartet. Diese erfreute sich bislang großer Beliebtheit.

Mehr dazu: Wie sich das Samsung Galaxy S22 Ultra im Kamera-Vergleich mit dem iPhone 13 Pro (Max) schlägt, erfahrt ihr bei uns. Alle Unterschiede zwischen S22, S22+ und S22 Ultra haben wir für euch auch aufbereitet. Ihr seid schon einen Schritt weiter? Bei uns findet ihr auch alle aktuellen Samsung-Handys mit Vertrag.

Doch Samsung wittert offenbar Probleme im Verkauf für die zweite Jahreshälfte 2022. Dabei dürfte sich der Konzern auf Voraussagen diverser Marktexperten verlassen. Diese gehen laut CNN davon aus, dass die gesteigerte Nachfrage nach Tech-Produkten nun wieder nachlässt. Die Corona-Pandemie hatte entgegen allen Prognosen dafür gesorgt, dass die Verbraucher mehr Geld für Smartphones und Co. ausgegeben haben.

Faktoren wie steigende Lebenshaltungskosten und hohe Energiepreise könnten dazu führen, dass die Konsumenten wieder verschärft sparen. Gerade für das Weihnachtsgeschäft schrauben Tech-Giganten wie Samsung daher womöglich ihre Erwartungen zurück. An der Verfügbarkeit der Galaxy-Smartphones soll sich aber nichts ändern, wenn die Prognosen der Experten stimmen. Steigt die Nachfrage allerdings wieder schnell oder ist höher als erwartet, könnte es bei manchen Modellen zu Lieferschwierigkeiten kommen.

