Samsung zeigt faltenfreies Foldable-Display – das könnte alles ändern

Samsung Galaxy Ultra Foldable Teaser
Wird das Galaxy Z Fold 8 uns alle überraschen? (© 2025 Samsung )
profile-picture

Julian Schulze

Julian liebt seine PlayStation und sein Handy. Schreibt er mal nicht für CURVED, ist er als Autor tätig. Vielleicht kennt ihr sogar eines seiner Bücher.

Artikel vom 06.01.26

Faltbare Smartphones sind inzwischen alltagstauglich, schick und erstaunlich robust. Ein Makel hat sie aber bis heute begleitet: die sichtbare Falte in der Mitte des Displays. Genau dieses Problem will Samsung Display nun gelöst haben. Auf der CES 2026 zeigt das Unternehmen ein neues faltbares OLED-Panel, das auf den ersten Blick komplett glatt wirkt. Ja, wirklich komplett.

    Am Messestand von Samsung Display wird der Unterschied besonders deutlich. Dort liegt das neue Panel direkt neben dem Display des Galaxy Z Fold 7. Während Samsungs aktuelles Foldable die Falte schon deutlich besser kaschiert als ältere Modelle, ist sie je nach Blickwinkel weiterhin zu erkennen. Beim neuen Prototypen dagegen wirkt der Bildschirm wie aus einem Guss. Samsung spricht von nahtloser Darstellung über die gesamte Fläche hinweg, selbst Text soll ohne Unterbrechung über die Falz laufen. Die gezeigten Vergleichsbilder scheinen dieses Versprechen zu untermauern.

    Was hinter dem neuen Display steckt

    Der entscheidende Fortschritt soll unter der Oberfläche liegen. Laut Berichten setzt Samsung Display auf eine neu entwickelte Metallplatte im Inneren des Panels. Diese ist lasergebohrt und verteilt die beim Falten entstehenden Spannungen gleichmäßiger. Dadurch kann sich das OLED-Panel besser biegen, ohne dass sich in der Mitte eine sichtbare Falte abzeichnet.

    Spannend ist dabei, dass genau diese Technik auch für ein anderes großes Projekt vorgesehen sein soll. Mehrere Berichte deuten darauf hin, dass Apple für sein erstes faltbares iPhone ebenfalls auf diese Metallplatten-Konstruktion setzt.

    Apple gilt als extrem vorsichtig, wenn es um Foldables geht, und soll besonders hohe Anforderungen an die Display-Qualität haben. Ein nahezu faltenfreier Bildschirm könnte genau der letzte Baustein sein, der Apples Einstieg ermöglicht.

    Kommt das Display ins Galaxy Z Fold 8?

    Offiziell hält sich Samsung noch bedeckt, welche Geräte das neue Panel nutzen werden. Der Zeitpunkt wirkt allerdings verdächtig passend. Das Galaxy Z Fold 8 wird für die zweite Jahreshälfte erwartet, und das gezeigte Display macht bereits einen seriennahen Eindruck. Auch ein weiteres Foldable mit breiterem Faltmechanismus steht bei Samsung im Raum und könnte von der neuen Technik profitieren.

    So oder so deutet vieles darauf hin, dass wir hier einen wichtigen Schritt für faltbare Smartphones sehen. Ob das neue Display im Alltag genauso robust ist, wie es auf der Messe aussieht, bleibt abzuwarten. Aber allein die Aussicht auf ein Foldable ohne sichtbare Falte dürfte bei vielen von euch für hochgezogene Augenbrauen sorgen.

    Via Sammobile

