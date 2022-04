Samsungs Preis-Leistungs-Kracher auch für Deutschland?

Samsung hat gerade erst das Galaxy S21 FE 5G in die Regale gebracht. Damit steht ein Galaxy-Smartphone bereit, das mit einem tollen Preis-Leistungs-Verhältnis punkten kann. Doch nun scheint ausgerechnet der sehr beliebte Vorgänger ein spannendes Comeback zu feiern.

Mit dem Galaxy S21 FE 5G bietet Samsung seit einigen Wochen einen günstigen Einstieg in die Oberklasse. Es kann zwar nicht in allen Kategorien mit den neuen S22-Modellen mithalten, bietet dennoch erstaunlich viel für euer Geld – das zeigt auch unser Test zum Galaxy S21 FE 5G. Samsung hat nun damit begonnen, den Vorgänger in einer frischen Variante zu einem günstigeren Preis zu verkaufen. Das Galaxy S20 FE 2022 unterscheidet sich dabei kaum vom Modell aus dem Jahr 2020.

Galaxy S20 FE 2022 erstmal nur in Korea

Samsung setzt beim Verkauf der 2022er-Version des Galaxy S20 FE (zum Test) erstmal nur auf den heimischen Markt. Dabei war die Fan Edition des Galaxy S20 nicht nur in Südkorea sehr beliebt: Gerade in Deutschland konnte sich das Samsung-Handy (hier mit Vertrag) für Sparfüchse großer Beliebtheit erfreuen. Das lag wohl vor allem am verbauten Prozessor. Denn während Samsung bei seinen Flaggschiffen hierzulande auf den Exynos 990 setzte, kam beim Galaxy S20 FE 5G der schnellere und zugleich effizientere Snapdragon 865 zum Einsatz.

Die Unterschiede zwischen 2020er- und 2022er-Version halten sich dabei in Grenzen: Samsung verzichtet bei der neuen Variante lediglich auf die beigelegten Kopfhörer. Da diese in Deutschland sowieso nicht im Lieferumfang enthalten sind, spielt es für uns keine Rolle – der niedrigere Preis hingegen schon:

Der Listenpreis wurde in Südkorea nämlich von 900.000 auf 700.000 Won gesenkt. Würde Samsung den neuen Preis auch auf den deutschen Markt anwenden, würde das eine Preissenkung der UVP von 649 auf 525 Euro bedeuten. Außerhalb des offiziellen Samsung-Shops bekommt man das Galaxy S20 FE 5G derzeit ab circa 450 Euro. Würde sich der Straßenpreis auch an den neuen Listenpreis anpassen, bekäme man das Galaxy-Smartphone schon für sehr faire 350 Euro – ein Super-Schnäppchen.