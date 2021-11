Seit 2020 spielt der aus China stammende Singles-Day auch in Deutschland eine Rolle. Zumindest wenn man die teilnehmenden Shops hierzulande zählt. Auch in diesem Jahr nutzen einige Anbieter die Gelegenheit, um uns mit Angeboten zu locken. Lohnt sich das?

Ursprünglich ging es beim Singles-Day um das Feiern des Single-Daseins. Mit dem 11. November soll das dazugehörige Datum das Alleinsein symbolisieren. Bei jungen Chinesen wurde dieser Tag in den letzten Jahren immer beliebter. So war es nur eine Frage der Zeit, bis die Shopping-Welt sich diesen Tag zu nutzen macht, um uns mit Angeboten zum Kauf neuer Produkte zu animieren. Auch in diesem Jahr fliegen uns die Angebote von Saturn und Co. nur so um die Ohren. Wir zeigen euch, dass sich das nicht immer lohnt. Ein genauerer Blick auf die vermeintlichen Angebote gibt Aufschluss.

Saturn schickt Google Pixel 6 ins Rennen

Der Elektro-Riese wirbt damit, dass man auf ausgewählt Produkte 11 Prozent Rabatt erhalte. Vorausgesetzt man schließt den Kauf vom 11. November um 00:01 Uhr bis zum 13. November um 23:59 Uhr ab. Zu den ausgewählten Produkten gehört unter anderem das neue Pixel 6 von Google. Das ist dementsprechend nicht mehr für 649 sondern für 577,61 Euro im Online-Shop und Filialen von Saturn erhältlich.

Seid ihr auf der Suche nach einem neuen iPhone, solltet ihr euch noch etwas gedulden. Apple-Smartphones gehören nämlich nicht zu den ausgewählten Produkten. So zahlt ihr bei Saturn auch während des Single-Day mindestens 899 Euro für das neue iPhone 13. Hier könnte es sich lohnen, auf die kommenden Black Friday Angebote zu warten.

Saturn: Pixel 6 + o2 Free M = 99 Euro Gerätepreis, 39,99 Euro einmalige Anschlussgebühr, 39,99 Euro monatliche Grundgebühr

CURVED: Pixel 6 + o2 Free M = 1 Euro Gerätepreis, 39,99 Euro einmalige Anschlussgebühr, 39,99 Euro monatliche Grundgebühr Im 100 Euro Wechselbonus. Hier zeigt sich, dass sich auch bei vermeintlich guten Angeboten am Single-Day ein Blick nach links und rechts lohnt. Seid ihr zum Beispiel auf der Suche nach einem Google Pixel 6 mit Vertrag , zeigt sich folgendes:Im CURVED-Shop spart ihr in diesem Fall also einmalig 98 Euro. Falls ihr bisher noch kein o2-Kunde seid, profitiert ihr in beiden Fällen von

