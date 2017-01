Sky will sein Pay-TV-Angebot künftig über das Internet streamen

Ab 2018 will Sky seine Inhalte via Internet verbreiten

Die Alternative zu Kabel und Satellit kommt: Sky hat unlängst seine aktuellen Geschäftszahlen bekanntgegeben. Im Rahmen der Veranstaltung kündigte der Pay-TV-Sender an, Filme und Serien in Zukunft per Internet zur Verfügung zu stellen.

Für den Empfang des Angebots erhalten Abonnenten die neueste Generation des Receivers "Sky Q", berichtet TV Digital. Die Umstellung soll im Jahr 2016 beginnen, zunächst in Großbritannien. Anschließend soll das Streamen der Inhalte via Internet auch in Österreich, Deutschland und Italien möglich sein. Parallel werde die Verfügbarkeit von "Sky Ticket" ausgeweitet; über den Service können Nutzer einzelne Filme, Serienfolgen oder Übertragungen von Sportereignissen buchen, ohne dazu ein langfristiges Abonnement zu benötigen. Wie praktisch der Service vor allem für Sportfans ist, könnt Ihr unserem Testbericht entnehmen.

Sky Store startet schon 2017

Während Nutzer hierzulande noch auf das Streamen über das Internet warten müssen, soll bereits 2017 der "Sky Store" eingeführt werden. Über den Store können Nutzer Filme und Serien erwerben. Wer sich für den Kauf entscheidet, erhält neben der digitalen Version, die auch heruntergeladen werden kann, zusätzlich eine DVD.

In der zweiten Hälfte des Jahres 2016 konnte Sky in Deutschland und Österreich offenbar eine Vielzahl an neuen Kunden gewinnen, was sich unter anderem in einer zehnprozentigen Umsatzsteigerung zeigt. 2018 wird sich zeigen, ob die Einführung des Internet-Streamings weitere Nutzer begeistern kann.