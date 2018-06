Snapchat: Bitmojis ab sofort im WM-Fieber

Das Trikot der DFB-Elf kostet satte 90 Euro. Virtuell schlüpft ihr dank Snapchat und Bitmoji kostenlos in das ikonische Adidas-Dress – und bringt euch rechtzeitig vor dem ersten Gruppenspiel in WM-Stimmung. Wer andere Shirts vorzieht, hat (fast) die freie Auswahl.

Mit Bitmoji verwandelt ihr euren Snapchat-Avatar in einen eingefleischten Fußball-Fan, den ihr für Sticker und 3D-Bitmoji AR-Linsen verwenden könnt. Euch stehen ab sofort zahlreiche Trikots von verschiedenen Nationen zur Verfügung, die bei der Weltmeisterschaft 2018 in Russland von Adidas und Nike ausgerüstet werden. Neben Deutschland sind das unter anderem Brasilien, Spanien, Nigeria, Frankreich, Russland, Argentinien und Japan. "Fans können aus Hunderten von Cartoon-Bildern und 3D-Erlebnissen wählen und so ihre Gefühle rund um die Fußball-Weltmeisterschaft ausdrücken", sagt Bitmoji-Erfinder Ba Blackstock.

Erst verknüpfen, dann zum Fußball

Um euren eigenen Bitmoji in dem Messenger nutzen zu können, müssen die beiden Apps miteinander verknüpft sein. Dafür ist mindestens iOS 9 oder Android 4.3 erforderlich. Tippt anschließend in Snapchat links oben auf euer Profil-Symbol und auf "Bitmoji hinzufügen". Durch die weiteren Schritte führt euch die Anwendung nahezu automatisch.

Euren Bitmoji bearbeitet ihr ebenfalls, indem ihr in Snapchat auf das Profil-Symbol tippt und dann den Punkt "Bitmoji" auswählt. Wählt anschließend "Mein Outfit ändern" aus und sucht euch aus den Ausrüstungssets von Nike und Adidas euren Favoriten. Bereits zum Champions-League-Finale heizten die beiden Apps Fußball-Fans ein. Zudem plant der Messenger weitere Features, die sich thematisch mit der WM 2018 befassen.