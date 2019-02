So soll das Samsung Galaxy S10 Plus in "Ceramic Black" aussehen

Den Vorgänger des Samsung Galaxy S10 Plus gibt es nicht mit Keramikrückseite

Seit einiger Zeit kursieren diverse Bilder, die das Samsung Galaxy S10 beziehungsweise dessen Plus-Variante zeigen sollen. Während das grundsätzliche Design also bereits bekannt scheint, liefert ein neuer Leak nun offenbar einen Vorgeschmack auf eine bisher noch nicht gezeigte Farbvariante.

Leak-Experte Roland Quandt hat über Twitter ein Bild veröffentlicht, auf dem das Samsung Galaxy S10 Plus in der "Ceramic Black"-Ausführung zu sehen sein soll. Dabei handelt es sich um eine Variante des Smartphones, die sich durch eine schwarze Keramikrückseite auszeichnet. Der Tweet am Ende dieses Artikels stellt das "Ceramic Black"-Modell der "Prism Black"-Version gegenüber.

Eines von zwei Keramikmodellen

Bei beiden Abbildungen soll es sich um offizielle Presse-Renderbilder handeln. Roland Quandt schreibt, er habe den Unterschied zwischen den beiden Farbvarianten zunächst gar nicht bemerkt. Das Samsung Galaxy S10 Plus in "Ceramic Black" soll ihm zufolge einen leichten Braun-Stich haben, der sich offenbar auch am Rahmen bemerkbar macht.

SamMobile berichtete bereits Ende 2017 über ein Galaxy S10 Plus mit Keramikrückseite. Neben der nun durchgesickerten schwarzen Variante soll auch ein weißes Keramikmodell ("Ceramic White") erscheinen. Gerüchten zufolge wird die ausgefallene Rückseite aber nur für die High-End-Konfiguration des Samsung Galaxy S10 Plus zur Auswahl stehen.

Aktuelle Informationen besagen, dass diese euch um knapp 1500 Euro erleichtern würde. Neben der bereits erwähnten Keramikrückseite erhaltet ihr dafür mutmaßlich unter anderem 12 GB RAM und 1 TB internen Speicher. Ob es tatsächlich so kommt, erfahren wir Ende Februar, wenn Samsung sein nächstes Flaggschiff vorstellt.