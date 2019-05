Neue Spiele für PlayStation 4: "State of Play"-Präsentation angekündigt

Spannenden Neuigkeiten erwarten euch: Sony hat eine neue "State of Play" angekündigt. Die Präsentation wird womöglich Details über Spiele enthüllen, die in der kommenden Zeit für die PlayStation 4 erscheinen. Im Vorfeld hat das Unternehmen schon einen Titel verraten, der im Mittelpunkt stehen wird.

Wenn ihr die "State of Play" im Stream ansehen wollt, müsst ihr etwas später ins Bett gehen: Die Präsentation startet um 23:59 Uhr am 9. Mai 2019 – also beinahe am 10. Mai. Laut PlayStation Blog gibt es zum Beispiel neue Informationen über das Remake von "MediEvil". Der Titel erschien ursprünglich im Jahr 1998 für die erste PlayStation und kommt in einem neuen Gewand auf die PS4. Am Ende des Artikels könnt ihr euch den Ankündigungs-Trailer des Action-Adventures ansehen.

Passendes Produkt Sony Playstation 4 Pro

Eine neue alte Ankündigung?

Sony verspricht zudem die Ankündigung eines komplett neuen Games. "Wir konnten es einfach nicht mehr erwarten, ein paar wichtige Neuigkeiten zum Thema PS4 mit euch zu teilen", schreibt das PlayStation.Blog zur "State of Play". Welcher Titel uns erwartet, ist allerdings noch unbekannt.

Der Analyst ZhugeEX hat in den Resetera-Foren allerdings vorhergesagt, dass Sony ein Dritthersteller-Spiel zeigen wird, das wohl in Vergessenheit geraten ist. Demnach könnte die Ankündigung für die PlayStation 4 in der Vergangenheit bereits erfolgt sein.

Neben dem neuen Titel und den Infos zu "MediEvil" will Sony auch Ankündigungen zu bereits bekannten Top-Games liefern, die noch für die PlayStation 4 erscheinen werden. Womöglich verrät das Unternehmen endlich Release-Termine zu kommenden Games wie "The Last of Us 2" oder "Death Stranding"? Mehr wissen wir in wenigen Tagen. Ihr könnt euch die "State of Play" über Facebook, Twitch, Twitter und YouTube ansehen.