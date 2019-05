Sony Xperia 2: Sehen wir hier das Design des neuen Flaggschiffs?

10 Minuten und unzählige Ankündigungen für PlayStation 4: Die zweite "State of Play" hat Infos zu "Final Fantasy VII Remake" und mehr mitgebracht.

Sony "State of Play": Die neuen Play­sta­tion-4-Spiele im Über­blick

Die "State of Play" kommt am 9. Mai 2019: Neben dem Remake zu "MediEvil" will Sony auch ein neues Spiel für die PlayStation 4 zeigen.