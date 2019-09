Xperia 2: Schlägt Sony die Konkurrenz erneut um "Längen"?

Sony setzt offenbar immer noch auf Kino: Mit dem Xperia 2 könnte der Hersteller bereits in Kürze sein nächstes großes Flaggschiff enthüllen. Nun sind bereits viele mutmaßliche Details über das Top-Smartphone ins Netz gelangt. Darunter auch einige Fotos, die ein zum Teil bereits bekanntes Design zeigen. Ihr findet die Aufnahmen im Tweet etwas weiter unten im Artikel.

Ob es Xperia 2 heißt oder nicht: Sony bereitet sich auf den Start eines neuen Premium-Smartphones vor, berichtet WinFuture. Eines der Highlights soll das Display sein. Das Handy verfügt offenbar über einen Kino-Bildschirm mit einem Seitenverhältnis von 21:9 – der Screen ist also besonders lang. In diesem Format sind auch die meisten Kino-Filme gedreht, die ihr auf dem Smartphone somit in Vollbild anschauen könntet. Schon in der Vergangenheit hat Sony mehrere Smartphones mit einem entsprechenden Display veröffentlicht.

Lang und schmal

Insgesamt soll das Sony Xperia 2 aber kleiner als sein Vorgänger ausfallen. Das Display misst angeblich 6,1 Zoll in der Diagonale, während das Xperia 1 auf einen 6,5-Zoll-Bildschirm setzt. Der Screen des Xperia 2 wäre damit ähnlich groß wie der des Samsung Galaxy S10. Aufgrund des 21:9-Seitenverhältnis würde das Sony-Modell aber schmaler als sein Konkurrent ausfallen.

Laut den Bildern, die identisch zu Abbildungen aus dem Mai 2019 sind, verfügt das Xperia 2 allerdings über ein schmalen Rand ober- und unterhalb des Displays. Damit wirkt es eher wie ein langgezogenes Galaxy S9 – hier können andere Hersteller mittlerweile schon ein Design vorweisen, das mit weitaus schmaleren Rändern daherkommt. Immerhin: Sony spart sich dadurch den Einsatz einer Notch oder einen Loch im Display für die Frontkamera.

Schnell und mit Triple-Kamera

Auch bei der Kamera hat Sony angeblich aufgerüstet: Offenbar befindet sich auf der Rückseite des Xperia 2 eine Triple-Kamera. Alle drei Linsen sollen jeweils mit 12 MP auflösen. Vorhanden sind offenbar ein Weitwinkel-, ein Ultra-Weitwinkel- (breiteres Sichtfeld) und ein Tele-Zoom-Objektiv (zweifache optische Vergrößerung).

Für genügend Leistung soll der Top-Chipsatz Snapdragon 855 als Herzstück sorgen. Anscheinend sind zudem 6 GB RAM vorhanden, wie es bei vielen Flaggschiffen üblich ist. Der interne Speicher beträgt wohl 128 GB. Ein Fingerabdrucksensor befindet sich angeblich rechts in einer Seitentaste – andere Hersteller setzen bei ihren Vorzeigemodellen allerdings bereits auf einen im Display verbauten Sensor. Es sei davon auszugehen, dass Sony sein neues Top-Modell bereits in Kürze im Rahmen der IFA 2019 enthüllt. Noch Anfang September dürften wir daher weitere Infos erhalten.