iPhone verliert Spotify-Funktion: Lautstärke-Taste sorgt für Ärger

Für Spotify-Nutzer auf dem iPhone gibt es eine unschöne Änderung: Die Lautstärke über Spotify Connect verbundener Geräte lässt sich künftig nicht mehr über die physischen Tasten am iPhone steuern.

Apple hat die Technologie eingestellt, die diese Funktion bisher ermöglicht hat, wie aus einer Support-Seite von Spotify hervorgeht. Wichtig dabei: Die Änderung betrifft ausschließlich die Funktion "Spotify Connect", mit der ihr auf verschiedenen Geräten wie Lautsprechern, Spielkonsolen oder Smart-TVs streamen könnt. Das iPhone dient dann quasi nur als Fernbedienung. Nicht betroffen von der offiziell am 3. September in Kraft tretenden Änderung seid ihr, wenn ihr über das iPhone streamt und andere Geräte – wie einen Bluetooth-Speaker – lediglich zur Wiedergabe nutzt.

Nerviger Workaround in der Spotify-App

Wenn ihr zukünftig die Lautstärke-Tasten an eurem iPhone drückt, wird euch Spotify eine Benachrichtigung anzeigen: "Möchtest du die Lautstärke ändern?" Anschließend müsst ihr die Benachrichtigung antippen und den eingeblendeten Regler in der App verwenden. Falls die App geöffnet ist, zeigt Spotify den Regler automatisch an, sobald ihr die Lautstärke-Tasten benutzt.

Spotify macht für diesen Wechsel Apple verantwortlich. Angeblich hat Apple Spotify den Zugang zu einer Technologie verweigert, die Apple Music jedoch weiterhin auf Drittanbieter-Geräten nutzen kann. Laut Spotify kam es dadurch bei der Verwendung der Tasten zu starken Lautstärkeschwankungen. Der Streaming-Dienst verspricht jedoch, dass die neue Lösung eine "stabile und hochwertige" Lautstärkeregelung gewährleisten soll.

Einige Nutzer – unter anderem auch in unserer Redaktion – können die Lautstärke-Taste schon jetzt nicht mehr verwenden.

Konkurrenz und EU-Gesetze im Hintergrund

Nicht nur Spotify ist von der Änderung betroffen: Auch in der Sonos-App können iPhone-Nutzer die Lautstärke ihrer Geräte nicht mehr über die physischen Tasten ändern.

Spotify betont, dass man Apple mehrfach darum gebeten habe, eine Lösung ähnlich wie für HomePod und Apple TV anzubieten. Allerdings habe Apple erklärt, dass Drittanbieter-Apps zuerst in das HomePod-System integriert werden müssten, um auf die erforderliche Technologie zugreifen zu können.

Laut Spotify könnte dies möglicherweise gegen das EU-Gesetz über digitale Märkte verstoßen, das von Apple verlangt, ihre Plattformen für Drittanbieter zu öffnen.