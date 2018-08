Spotify liefert euch Soundracks zu "PUBG" und weiteren Games

Auch Spotify ist bei der Gamescom in Köln anzutreffen und sorgt für musikalische Unterhaltung. Außerdem hat der Dienst seine Partnerschaft mit Microsoft vertieft und bietet mit Xbox nun neue Playlisten an, die sich speziell an Spieler richten.

Laut der Köpfe hinter dem Musik-Streaming-Dienst gibt es Spiele, deren Hintergrundmusik gut zum Geschehen passt, und solche, bei denen es eben nicht so ist. Damit ihr als Spieler eine passende Alternative zur Wahl habt, bieten Spotify und Xbox nun Playlisten an, die speziell auf bekannte und beliebte Spiele zugeschnitten wurden. Dazu gibt es außerdem noch eine interessante Statistik.

Deutsche Spieler mögen es ruhig

Spotify stellt die angekündigten Playlisten über das offizielle "Xbox"-Profil bereit und die ersten Empfehlungen sind auch schon vorhanden: So gibt es zum Start beispielsweise Song-Sammlungen zu "PlayerUnknown's Battleground", "Forza Horizon 4", "State of Decay 2", "Orl and the Blind Forest" und "Metro Exodus". Ganz nach Stil und Atmosphäre des Spiels ist die enthaltene Musik natürlich auch eine andere.

Wie Spotify in seiner Ankündigung außerdem mitteilt, habe der Dienst die Songs ausgewertet, die Spieler verschiedener Länder über ihre Xbox streamen. Ermittelt wurde dabei aber nur, wie schnell die Lieder im Durchschnitt sind, also deren "beats-per-minute" (kurz: bpm). Demnach hören Xbox-Spieler aus den Vereinigten Staaten, Kanada und Japan die schnellsten Songs mit 135 bis 140 bpm. Deutsche Spieler hören hingegen im Schnitt mit 115 bpm kaum schnellere Musik als die aus Schweden (116 bpm) und nur Xbox-Besitzer aus Spanien gehen es mit durchschnittlich 113 bpm noch ruhiger an.