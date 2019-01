"Stranger Things": Dritte Staffel erhält Termin, Poster und ersten Teaser

Mit "Stranger Things" hat Netflix ein besonders erfolgreiches Original mit vielen Fans geschaffen. Umso schmerzhafter ist für die Anhänger die lange Wartezeit auf die dritte Staffel. Immerhin: Zum Start ins Jahr 2019 veröffentlicht der Streaming-Anbieter gleich mehrere Häppchen mit Informationen zur Fortsetzung.

Zunächst wäre da das große Poster (siehe Tweet am Ende dieses Artikels), welches uns verrät, wann die dritte Staffel von "Stranger Things" startet. Das soll am 4. Juli 2019 passieren, an dem in den USA der Unabhängigkeitstag gefeiert wird. Passend dazu ist auf dem Bild auch ein großes Feuerwerk zu sehen. Echte Feierlaune kommt aber offenbar nur bei einigen der Kinder auf. Will und Eleven starren hingegen ängstlich in Richtung des Zuschauers. Hat das wohl etwas mit den gruseligen Ranken am unteren Bildrand zu tun?

Teaser mit rätselhafter Botschaft

Neben dem Poster hat Netflix auch schon einen Teaser zur dritten Staffel "Stranger Things" veröffentlicht. Das etwas verwirrend aufgebaute Video oberhalb dieses Artikels lässt allerdings wohl mehr Fragen aufkommen, als dass es Antworten liefert. Der Ausschnitt soll offenbar von einem Lokalsender aus Hawkins stammen und die Feierlichkeiten zum Jahreswechsel Ende 1984 in New York zeigen. Wie eine Einblendung zeigt, wird der Spot von der "Starcourt Mall" präsentiert. Aufmerksame CURVED-Leser wissen, dass dieses Einkaufszentrum noch eine wichtige Rolle spielen könnte.

Ebenfalls im Teaser enthalten sind einige merkwürdige Einblendungen auf dem Monitor eines alten Lynx-Computers. Eine davon lautet übersetzt: "Wenn Blau und Gelb sich im Westen treffen". Später werden wir offenbar Zeuge, wie ein Nutzer ein Programm mit dem Namen "SilverCatFeeds.exe" ausführt. Wir sind gespannt, was Netflix bis zum Start der dritten Staffel "Stranger Things" noch verrät.