Stranger Things kehrt zurück – und das ein letztes Mal. Nach fast einem Jahrzehnt verabschiedet sich die Erfolgsserie mit einer finalen Staffel von ihren Fans. Netflix hat nun den ersten Teaser veröffentlicht, der einen Vorgeschmack auf das düstere Finale gibt. Klar ist: Die Kids aus Hawkins müssen sich einem letzten Albtraum stellen – und der hat es in sich.

Die Geschichte setzt rund anderthalb Jahre nach dem Ende der vierten Staffel an.

Elfi und ihre Freunde konnten zwar Vecna in die Schranken weisen, doch der Kampf hat Spuren hinterlassen: Max liegt im Koma, Hawkins ist von Rissen durchzogen – und Vecna bleibt verschwunden. Jetzt gilt es, ihn ein für alle Mal zu finden und zu besiegen. Die Situation wird zusätzlich durch eine militärische Quarantäne erschwert, die das Leben in Hawkins auf den Kopf stellt. Und Elf? Die versteckt sich erneut, denn die Regierung hat es weiterhin auf sie abgesehen.

Hier könnt ihr euch den neuen Trailer angucken:

Das erwartet euch im Serienfinale

Die neue Staffel verspricht ein Wiedersehen mit der gesamten Clique – von Elf und Will bis hin zu Steve, Robin und Hopper. Auch Serienlieblinge wie Dustin, Nancy und Mike sind wieder mit dabei.

Sogar ein Neuzugang sorgt für frischen Wind: Terminator-Star Linda Hamilton übernimmt eine noch geheime Rolle in der letzten Runde. Inhaltlich dreht sich alles um den finalen Kampf gegen Vecna, der gefährlicher sein soll als jemals zuvor. Je näher das Jubiläum von Wills Verschwinden rückt, desto stärker wächst die Bedrohung.

Die letzten Folgen versprechen also nicht nur jede Menge Gänsehaut, sondern auch emotionale Abschiede. Denn um diesen Albtraum zu beenden, müssen wirklich alle an einem Strang ziehen – ein letztes Mal.

Starttermin: Wann geht’s auf Netflix los?

Netflix hat den Veröffentlichungsplan bereits verraten: Staffel 5 wird in drei Teilen ausgestrahlt.

Teil 1 bringt am 27. November 2025 die ersten vier Folgen

Teil 2 folgt am 26. Dezember mit drei weiteren.

Teil 3 ist nur eine Folge, die am 1. Januar 2026 ausgestrahlt wird.

Die Episoden sollen besonders lang ausfallen und sich laut Darstellerin Maya Hawke wie einzelne Kinofilme anfühlen.

Es bleibt also noch etwas Zeit, sich mental auf das große Finale vorzubereiten. Der erste Trailer jedenfalls macht schon jetzt Lust auf den letzten, düsteren Trip nach Hawkins.

