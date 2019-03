Streaming mit xCloud: So bringt Microsoft Xbox-Spiele auf Handys

Die Fähigkeiten des Spiele-Streaming-Dienstes Google Stadia hat offenbar selbst Microsoft beeindruckt. Der Windows-Entwickler arbeitet an einem ähnlichen Service mit dem Namen xCloud. Mit diesem könnt ihr Xbox-Spiele etwa auf Smartphones zocken. Das sei sogar ohne Controller möglich, dafür sind aber einige Anpassungen nötig. Microsoft hat nun verraten, an welchen Stellen sie Games für mobile Geräte optimieren.

Im Rahmen der Game Developer Conference (GDC) 2019 hat ein Teil des xCloud-Teams erklärt, wie Xbox-Spiele auf Smartphones kommen. Laut The Verge stellt Microsoft Entwicklern dafür mehrere Werkzeuge zur Seite, damit die Anpassungen möglichst leicht umzusetzen sind. So sei ein Tool dafür gedacht, eine Touch-Steuerung auf Basis der bestehenden Controller-Steuerung zu erstellen.

Angepasst für kurze Sitzungen

Ein weiteres Werkzeug dient zur Anpassung der Benutzeroberfläche eines Xbox-Spiels. So können Texte und Menüs für die Darstellung auf kleinen Bildschirmen optimiert werden. Und das ist wichtig: Klassische Konsolen-Spiele sind für Fernseher gedacht – selbst auf einem 6-Zoll-Smartphone könnten beispielsweise Untertitel oder Erklärungstexte sehr schlecht lesbar sein, wenn keine Anpassung erfolgt.

Zudem gibt es wohl ein Tool, mit dem Entwickler neue Möglichkeiten zum Speichern eines Spiels schaffen können. Es sei davon auszugehen, dass Nutzer auf dem Smartphone weniger Zeit am Stück mit Games verbringen werden, als es mit einer Konsole am TV der Fall sein würde. Durch neue Speichermöglichkeiten dürften also auch Titel über xCloud-Spiele angenehmer zu zocken sein, die eigentlich auf stundenlange Sitzungen ausgelegt sind. Mehr über den Dienst erfahren wir womöglich im Sommer, wenn die Spielemesse E3 2019 stattfindet.