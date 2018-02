Studie: Viele Europäer würden gern regelmäßig mit der Smartwatch bezahlen

In Deutschland könnt ihr bislang noch nicht via Smartwatch mit Google Pay bezahlen

Wenn es um das Bezahlen via App geht, hinkt Deutschland hinterher. Weder Apple Pay noch Google Pay können hierzulande genutzt werden. Somit ist es hier auch eher schwierig, Einkäufe ganz simpel mit der Smartwatch zu bezahlen. Die entsprechenden Unternehmen sollten sich damit beeilen, die Zahlungsmöglichkeiten verfügbar zu machen: Die Nachfrage ist nämlich offenbar da.

Einer Studie von Mastercard zufolge kann sich jeder vierte Europäer vorstellen, seine Einkäufe regelmäßig mit einer Smartwatch oder einem anderen Wearable zu bezahlen. 24 Prozent der 50.000 befragten Personen sollen dieser Meinung sein. In Deutschland sind es immerhin noch 12 Prozent.

Einigung mit Banken das Problem?

Künftig könnten noch mehr Personen hierzulande dieser Meinung sein: Allein die Anzahl an kontaktlosen Bezahlungen mit EC- und Kreditkarten hat 2017 in Deutschland um 213 Prozent zugenommen. Genrell soll das Vertrauen der Europäer in diese Technologie Stück für Stück steigen. Wieso gibt es Apple Pay und Google Pay also noch nicht in Deutschland?

Eine mögliche Antwort könnte sein, dass eine Einigung mit den Banken hierzulande noch nicht erzielt worden ist. Im Mai 2017 hieß es, dass zumindest Apple einen zu hohen Anteil pro Transaktion verlangt – weshalb Apple Pay die Gewinne der Banken reduzieren würde. Deshalb sollen die Gespräche zwischen den Unternehmen sehr schleppend verlaufen.

Letztendlich gibt es noch keinen Starttermin für die Bezahl-Apps. Ihr könnt zwar auf ein paar wenige Programme ausweichen, die das Zahlen per Mobilgerät und NFC-Chip schon jetzt ermöglichen, doch diese sind meist in ihren Funktionen eingeschränkt oder für die Nutzung an Bedingungen geknüpft. Eine einheitliche Lösung gibt es demnach noch nicht in Deutschland. Wollt ihr Einkäufe gerne mit der Smartwatch bezahlen? Oder seht ihr die Technologie als Sicherheitsrisiko?