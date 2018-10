Surface Pro 6 und Surface Laptop 2: Microsoft startet Verkauf

Das Surface Pro 6 gibt es in fünf verschiedene Modellvarianten

Bei Microsoft wird es leistungsstark: Surface Pro 6 und Surface Laptop 2 sind ab dem 15. Oktober 2018 in Deutschland erhältlich. Die Modelle, unter anderem in edlem Mattschwarz, gibt es in zahlreichen Ausstattungsvarianten. Das Unternehmen verspricht neben schlankem Design auch mehr Produktivität.

Das Surface Pro 6 stellt die bislang leistungsstärkste Version in Microsofts leichter und vielseitiger Gerätereihe dar. Das Herzstück sind (je nach Ausführung) i5 oder i7 Quad-Core-Prozessoren der achten Generation. Für die Grafik ist Intels UHD-Grafik 620 verantwortlich. Dem Surface Pro 6 stehen 8 oder 16 GB Arbeitsspeicher zur Verfügung. Der SSD-Speicher umfasst zwischen 128, 256, 512 GB oder 1 TB.

Windows 10 inklusive

Der Hybrid aus Laptop und Tablet verfügt über eine Akkulaufzeit von bis zu 13,5 Stunden. Das Display misst wie sein Vorgänger 12,3 Zoll. Neben dem "PixelSense Touch"-Display gibt es auf der Vorderseite erstmals in der Reihe eine 8-Megapixel-Autofokus-Kamera. Das Betriebssystem Windows 10 Home ist bereits vorinstalliert.

Zudem legt Microsoft seinen schlanken Laptop neu auf: Im Surface Laptop 2 sind ebenfalls die i5- oder i7-Prozessoren und bis zu 16 GB RAM integriert. Auch der Hauptspeicher ist gleich. Die Akkulaufzeit beträgt bis zu 14,5 Stunden. Das Gerät gibt es in vier unterschiedlichen Farben. Neu ist die mattschwarze Option. Das "PixelSense Touch"-Display misst in der Diagonale 13,5 Zoll.

Je nach Ausführung kostet das Surface Pro 6 für Privatkunden zwischen 1049 und 2449 Euro. Das Surface Laptop 2 beginnt bei 1149 Euro. Der Preis für das Top-Modell liegt bei 2849 Euro.