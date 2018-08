Tado stellt Thermostate mit neuen Funktionen vor

Der Hersteller Tado hat sich der Optimierung von Raumtemperatur, Luftqualität und Heizkostenrechnung verschrieben. Während der IFA 2018 in Berlin wurden nun die neuen Produkte der Serie V3+ sowie eine neue App vorgestellt.

Spätestens seit der Übernahme des Thermostaten-Herstellers Nest durch Google sind Smart-Home-Komponenten im Kommen. Tado zählt mittlerweile ebenfalls zu den bekanntesten Herstellern solcher Hardware – und nun gibt es Nachschub. Zur Serie V3+ gehören zwei Starterkits, welche die Steuerung der Heizung in der nahenden kalten Jahreszeit besonders einfach und effizient gestalten sollen.

Automatik im Abonnement

Das smarte Thermostat Starter Kit V3+ ist laut der Ankündigung zum Preis von 199,99 Euro erhältlich und ist für Häuser mit einem eigenen Heizsystem gedacht. Es ersetzt die verkabelten Raumthermostate und steuert die Heizungsanlage per Funkempfänger. Wer beispielsweise eine Wohnung in einem Haus mit Zentralheizung hat, greift stattdessen zum smarten Heizkörper-Thermostat Starter Kit V3+. Es kostet 129,99 Euro und macht einzelne Heizkörper für die smarte Steuerung bereit.

Die Fäden aller Tado-Produkte laufen in der neuen App des Herstellers zusammen. Mit ihr lässt sich das Heizsystem überwachen und steuern. Es können Zeitpläne erstellt und Tipps zum Lüften und Heizen abgerufen werden. Die App berücksichtigt dabei Faktoren wie die Anzahl an Personen im Haushalt, das Wetter, die Verkehrslage in der Umgebung und geöffnete Fenster. Wer monatlich 2,99 Euro oder 24,99 Euro im Jahr bezahlt, kann zusätzlich auf den Auto-Assist-Skill zurückgreifen, der automatisch die effizientesten Einstellungen wählen soll.