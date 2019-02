Tinder-Studie: Die meisten Singles möchten sich nicht binden

Am Valentinstag feiern Paare ihre Liebe. Für Singles ist der 14. Februar laut Tinder jedoch keinesfalls ein Trauertag. Viele entscheiden sich bewusst gegen eine feste Beziehung, wie aus einer Studie hervorgeht.

Wer auf Tinder die große Liebe finden möchte, nutzt womöglich die falsche Plattform. Viele Singles seien zwar an Dates interessiert, wollen sich aber bewusst nicht binden, teilt Tinder mit. Die Köpfe hinter der Social-App ziehen ihre Schlussfolgerung aus einer Erhebung des Meinungsforschungsinstituts M Booth. Dieses hat 500 deutsche Erwachsene befragt. Der Großteil von ihnen bläst am Valentinstag demnach nicht Trübsal, sondern genießt das Single-Leben.

Fokus auf Karriere und Selbstbestimmung

Laut der Studie entscheiden sich zwei Drittel bewusst für das Single-Dasein. Sie wollen ihre Freiheit genießen, unabhängig leben und ihren Fokus auf Karriere und Selbstbestimmung legen, heißt es. Das gelingt offenbar: 72 Prozent sind der Meinung, dass sich ihr Single-Dasein positiv auf viele Lebensbereiche auswirkt, 52 Prozent gaben an, mehr Leidenschaft in die Arbeit zu stecken.

Dies bedeute jedoch nicht, dass diese junge Menschen kein Interesse auf Flirten und Ausgehen haben. Ganz im Gegenteil: 85 Prozent der 18- und 25-Jährigen treffen ein bis zweimal pro Woche neue Leute. Jeder Zehnte hat sogar jeden zweiten Tag ein Date. Viele reizt beim Dating das Unvorhersehbare und dass sie neue Menschen kennenlernen.

Und was machen deutsche Singles am Valentinstag? Sie lassen die Tinder-Drähte glühen. Im vergangenen Jahr stieg am 14. Februar die Zahl der App-Downloads um 37 Prozent. Einen Tag später, am Single Awareness Day, stieg die Zahl der Matches zudem um 13 Prozent. Vor Kurzem hat Tinder außerdem verraten, in welchen deutschen Städten ihr die besten Erfolgsaussichten habt.