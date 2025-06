In den USA geschehen Dinge, die in Deutschland undenkbar wären. Mit dem Trump Mobile T1 Phone kündigt die Familie des US-Präsidenten Donald Trump ein eigenes Smartphone an. Der Produktbeschreibung nach soll es sich um ein Handy "Made in USA" handeln, doch das Werbematerial wirft Fragen auf.

Ob auf dem Trump Mobile T1 Phone per Default die US-Nationalhymne als Klingelton eingerichtet ist? Das verrät uns "The Trump Organization" zwar nicht – denkbar wäre es aber, immerhin ist die US-Flagge sowohl auf der Vorder- als auch auf der Rückseite zu sehen. Was bei uns nur in Form von Satire denkbar wäre, ist in den USA bald Realität. Donald Trump Jr., der Sohn des US-Präsidenten Donald Trump, will das Smartphone noch im September 2025 auf den Markt bringen.

A New Way to wireless is here! Join Trump Mobile today and get more from your wireless service. pic.twitter.com/Xxe3cOyDst — Trump Mobile (@TrumpMobile) June 16, 2025

Verwirrung bei den Spezifikationen

Professionell war der Launch der Produktseite des Trump Mobile T1 Phone nicht gerade. Kurz nach der Vorstellung gab es dort einige Fehler und seltsame technische Angaben. So hatten die Verantwortlichen beispielsweise den RAM und den internen Speicher verwechselt. Danach war die Seite für eine Weile offline. Jetzt ist sie wieder da, und diesmal auch mit korrekten Angaben.

Spezifikationen des Trump Mobile T1 Phone:

Display: 6,8 Zoll Punch-Hole-AMOLED mit 120 Hz

6,8 Zoll Punch-Hole-AMOLED mit 120 Hz Kamera: 50 MP Hauptlinse, 2 MP Tiefensensor, 2 MP Makrolinse

50 MP Hauptlinse, 2 MP Tiefensensor, 2 MP Makrolinse RAM: 12 GB

12 GB Interner Speicher: 256 GB (+ microSD-Slot)

256 GB (+ microSD-Slot) Akku: 5000 mAh mit 120-W-Schnellladen

5000 mAh mit 120-W-Schnellladen Anschlüsse: USB-Typ-C (USB 2.0, OTG-Unterstützung), 3,5-mm-Kopfhörerbuchse

USB-Typ-C (USB 2.0, OTG-Unterstützung), 3,5-mm-Kopfhörerbuchse Sicherheit: Fingerabdrucksensor (unter Display) und KI-Gesichtserkennung

Fingerabdrucksensor (unter Display) und KI-Gesichtserkennung Betriebssystem: Android 15

Android 15 Farben: Gold

Der Preis des Trump-Smartphones soll 499 US-Dollar betragen. Eine Vorbestellung ist bei 100 US-Dollar Anzahlung ab sofort möglich. Auf der Produktseite steht aber noch "Coming Soon" (kommt bald) bei der Verfügbarkeit.

Bei den verfügbaren Farben herrscht noch Unklarheit. Auf der Produktseite ist nur die "Gold Edition" zu sehen.

Ist "Made in USA" realistisch?

Im Sinne der Politik des US-Präsidenten soll das Trump Mobile T1 Phone vollständig in den USA produziert werden. Ob das möglich ist, darf aber infrage gestellt werden. Immerhin sind selbst Apple und Google nicht in der Lage, Smartphones in den USA herzustellen, da dafür die Infrastruktur im eigenen Land fehlt.

Die Chip-Produktion erweist sich als besonders schwierig, da die Halbleiterindustrie vor allem in China und Taiwan heimisch ist. Vermutlich ist das der Grund, warum beim Trump Mobile T1 Phone aktuell noch kein Prozessor angegeben wird. Entweder handelt es sich um ein No-Name-Produkt, das man lieber nicht erwähnt, oder es gibt tatsächlich noch keinen.

Trifft Letzteres zu, wird aus dem Release im September 2025 garantiert nichts. Tatsächlich stellen bereits jetzt einige Kollegen (z. B. Caschys Blog) die Möglichkeit in den Raum, dass sich das Trump-Handy am Ende als "Vaporware" entpuppen könnte. So nennt man Produkte, die zwar angekündigt werden, aber nie – oder nicht in dieser Form – auf den Markt kommen.

