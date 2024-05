Überraschung für Nutzer: Samsung lässt Handys bei Reparatur zerstören

Das Wichtigste in Kürze

iFixit beendet seine Kooperation mit Samsung

Der Dienstleister wirft Samsung vor, Reparaturen unnötig schwer zu machen

In Berichten Dritter steht, dass Samsung absichtlich Handys zerlegen lässt

PR-Desaster für Samsung: iFixit kündigt den Südkoreanern die Partnerschaft. Und nicht nur das. In der Pressemitteilung erhebt der Dienstleister Vorwürfe, die zu den ohnehin schon besorgniserregenden Gerüchten rund um Samsungs Vorgehen bezüglich Reparaturen passen.

iFixit hat eine Pressemitteilung herausgegeben, die Samsung kein bisschen gefallen dürfte. Darin steht unter anderem, dass der Dienstleister schweren Herzens beschlossen hätte, die Partnerschaft mit Samsung zu beenden. Trotz aller Bemühungen sei man in Bezug auf Reparaturen "nicht auf einer Wellenlänge".

Samsung soll Reparaturen absichtlich erschweren

Die Kooperation zwischen Samsung und iFixit wurde vor rund zwei Jahren ins Leben gerufen. Das erklärte Ziel beider Parteien:

"Den Standard für Reparatur-Informationen setzen und unabhängige lokale Reparaturwerkstätten darin unterstützen, an [...] Werkzeuge und Ersatzteile zu kommen. Und natürlich [...] Galaxy-Geräte so lange am Leben erhalten [...] wie möglich."

Dieses Versprechen konnte jedoch nicht eingehalten werden. Die Schuld weist iFixit Samsung zu. Der Dienstleister stellt sogar die Behauptung auf, dass Samsung nicht wirklich daran interessiert sei, Reparaturen leichter zugänglich zu machen. Denn es gab einige Hürden.

Samsung habe ...

Ersatzteile nur in geringer Stückzahl bereitgestellt.

den Preis so hoch angesetzt, dass er für Werkstätten geschäftlich nicht tragbar sei.

frustrierend viel Klebstoff verwendet, sodass Ersatzteile nur als Bundles (z. B. Display + Akku) verkauft werden mussten.

Es gibt noch schlimmere Gerüchte

Die Vorwürfe von iFixit klingen hart. Noch schlimmer ist aber das, was gerüchteweise durch das Internet getragen wird. 404 berichtet, dass Samsung Reparatur-Shops zwinge, personenbezogene Daten weiterzugeben. Darunter fielen der Kundenname, die Kontaktinformationen, die IMEI-Nummer des Geräts sowie dessen Garantiestatus und Details über Kundenbeschwerden.

Außerdem soll der Hersteller Dienstleister angewiesen haben, Galaxy-Smartphones zu zerlegen, die mit Aftermarket- oder Drittanbieter-Ersatzteilen repariert wurden. Diese Kunden sollen sogar gemeldet werden. iFixit hat diese Anschuldigungen in seinem Statement allerdings nicht aufgezählt oder bestätigt.