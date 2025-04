Bislang war es nicht möglich, den Bildschirm der Google-Pixel-Handys mit einem Doppeltipp auszuschalten. Das soll sich aber bald ändern. Hinweise in der neuesten Android-16-Beta deuten darauf hin, dass Google dieses praktische Feature endlich auf seinen Pixel-Smartphones einführen will.

Was bei Geräten von OnePlus, Samsung oder Xiaomi längst selbstverständlich ist, war auf Pixel-Handys bislang Fehlanzeige. Zwar könnt ihr mit einem Doppeltipp das Display aktivieren – doch zum Ausschalten blieb bisher nur der Griff zur Power-Taste oder das Warten, bis der Bildschirm von selbst ausgeht. Das könnte sich bald ändern: In der jüngsten Android-16-Beta wurde ein entsprechender Hinweis entdeckt. Demnach arbeitet Google daran, auch das Ausschalten per Doppeltipp auf dem Sperrbildschirm zu ermöglichen.

Kleines Feature, großer Komfortgewinn

Die neue Geste würde die Bedienung der Pixel-Phones deutlich stimmiger machen. Schließlich ist es etwas inkonsequent, das Display per Geste einzuschalten – aber nicht genauso bequem wieder auszuschalten. Gerade im Alltag, wenn ihr das Handy nur kurz checkt, wäre das ein spürbares Komfort-Upgrade.

Noch ist die Funktion allerdings nicht freigeschaltet. Es könnte also sein, dass sie erst mit dem finalen Release von Android 16 erscheint – oder im Rahmen eines späteren Pixel-Feature-Drop nachgeliefert wird.

Auch wenn Google hier etwas hinterherhinkt, zeigt sich: Der Konzern hört offenbar auf Feedback aus der Community und gleicht seine Software an das an, was viele von euch längst gewohnt sind.

Wann kommt das Doppeltipp-Feature wirklich?

Ob die Funktion direkt mit Android 16 Einzug hält oder noch ein paar Monate auf sich warten lässt, bleibt offen. Klar ist aber: Google arbeitet aktiv daran. Und damit könnte sich eine weitere kleine, aber feine Lücke im Funktionsumfang der Pixel-Smartphones endlich schließen. Bleibt zu hoffen, dass Google die Geste nicht in letzter Minute wieder streicht – doch danach sieht es aktuell nicht aus.

