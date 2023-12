Verkaufsstopp für Apple Watch: Grund und Situation in Deutschland

Das Wichtigste auf einen Blick

Apple stoppt den Verkauf von einigen Apple Watches aufgrund eines Patentstreits auf dem Heimatmarkt.

Bei den betroffenen Modellen handelt es sich um die Apple Watch Series 9 und Apple Watch Ultra 2.

Deutschland und andere Länder sind aktuell nicht von den Einschränkungen betroffen.

Bei Apple gab es einen Paukenschlag in Zusammenhang mit der Apple Watch. Der Hersteller wird den Verkauf mehrerer Modelle bereits in wenigen Tagen stoppen. Was passiert ist und inwiefern Apples Smartwatch-Angebot hierzulande betroffen ist, erfahrt ihr bei uns.

Für Apple und einige Fans ist ein präzedenzloser Fall eingetreten: Das Unternehmen wird den Verkauf von gleich zwei Apple-Watch-Modellen stoppen: In einem Statement gegenüber dem Portal 9to5Mac hat der Hersteller angekündigt, dass die Apple Watch Series 9 und Apple Watch Ultra 2 in den USA bald nicht mehr direkt beim Unternehmen erhältlich sein wird – zumindest vorerst. Der Verkaufsstopp soll online am 21. Dezember 2023 um 21:00 Uhr deutscher Zeit in Kraft treten.

Verkaufsstopp von Apple Watch Series 9 und Ultra 2: Was ist passiert?

Grund für den Verkaufsstopp der beiden neuen Watch-Modelle ist ein anhaltender Patentstreit zwischen dem Medizintechnologie-Unternehmen "Masimo" und Apple. Dabei geht es speziell um die verwendete Technologie zur Blutsauerstoffmessung. Das Feature ist im aktuellen Line-up von Apple nur bei der Series 9 und der Ultra 2 zu finden, weshalb nur diese Modelle betroffen sind.

Die US-Behörde ITC (International Trade Comission) traf bereits im Oktober eine Entscheidung in Übereinstimmung mit einem früheren Gerichtsbescheid, der zugunsten Masimos ausfiel. Diese Entscheidung der Behörde steht aktuell unter "Presidential Review" des US-Präsidenten Joe Biden, der ein Veto einlegen kann. Die Prüfungsperiode endet allerdings bereits am 25. Dezember. Aktuell gibt es keine Anzeichen für einen Einspruch.

Mit dem Verkaufsstopp der Modelle ab dem 21. Dezember online und ab dem 25. Dezember in den eigenen Verkaufsstellen handelt Apple vorbeugend. Sollte kein Veto erfolgen, wäre nach dem Ende des Prüfungszeitraums zudem der Import der Watch-Modelle blockiert, was sich dann auf Drittanbieter auswirken würde. Apple bleibt in diesem Fall der Weg vor das Bundesberufungsgericht.

Auswirkungen auf Deutschland

Da sich der Patentstreit und die Entscheidung der Behörde in den USA abspielt, sind andere Länder aktuell nicht betroffen. Ihr könnt in Deutschland weiterhin die Apple Watch Series 9 oder Apple Watch Ultra 2 kaufen. Inwiefern sich die aktuell unklare Länge des Bans auf den globalen Markt auswirkt, bleibt noch abzuwarten.

Die relevanten Patente von Masimo sind zumindest noch bis August 2028 gültig. Bloomberg zufolge arbeitet Apple allerdings bereits an einem Software-Update, das die Funktionsweise der Algorithmen zur Blutsauerstoffbestimmung anpassen und so eine Patentverletzung umschiffen könnte.

