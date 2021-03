Der Hype um Foldables hat sich mittlerweile wieder ein wenig gelegt. Um diese wirklich massentauglich zu machen, wäre wohl ein faltbares iPhone nötig. Wie ein solches aussehen könnte, zeigt das Video zum iPhone Flip über diesem Artikel.

Auch wenn es so wirkt: Es handelt sich nicht um einen offiziellen Apple-Werbespot, sondern um einen Entwurf von Technizo Conzept. Darüber hinaus hat der Designer in Zusammenarbeit mit LetsGoDigital die Konzept-Bilder erstellt, die ihr hier im Artikel findet.

Das iPhone Flip erinnert an Samsungs Galaxy Z Flip (© 2021 Technizo Concept )

Das vorgeschlagene Design orientiert sich an den bisherigen Gerüchten zum faltbaren iPhone, an dem Apple angeblich arbeitet. Außerdem ist klar erkennbar, dass der Entwurf zumindest ein wenig vom Samsung Galaxy Z Flip inspiriert ist – sicherlich nicht das schlechteste Vorbild.

iPhone Flip: Die Notch bleibt, aber ...

Auch Design-Elemente bisheriger Apple-Smartphones finden sich im iPhone Flip wieder. Aufmerksamen Leser dürfte etwa direkt die Notch aufgefallen sein, in der die Komponenten für Face ID untergebracht sind. Allerdings fällt sie etwas schmaler aus als aktuell – so, wie es auch für das iPhone 13 erwartet wird.

Bekommt das faltbare iPhone eine schmalere Notch? (© 2021 Technizo Concept )

In ausgeklapptem Zustand wirkt das iPhone Flip auf den ersten Blick wie ein modernisiertes iPhone 12 Pro. Die Design-Sprache ist also nicht zu weit von dem entfernt, was wir von Apple gewohnt sind. Ein faltbares iPhone könnte also durchaus so aussehen wie in diesem Konzept.

Faltbares iPhone mit Zweit-Display

Für Fotos bringt das iPhone Flip eine Triple-Kamera mit, die der des iPhone 12 Pro (Max) ähneln soll. Zum Release wäre diese dann zwar nicht mehr wirklich beeindruckend. Doch der Designer geht davon aus, dass die Klapp-Funktion im Vordergrund stehen wird. Ähnlich hat sich bekanntlich auch Samsung beim Galaxy Z Flip entschieden, das ebenfalls nicht mit High-End-Specs auftrumpft.

Neben dem Kamera-Modul befindet sich ein kleines Display in derselben Größe. Der Zweitbildschirm sei für Benachrichtigungen und Statusmeldungen vorgesehen. Außerdem könnte er bei Selfies mit der Hauptkamera behilflich sein.

Unser Fazit zum iPhone Flip: Das Konzept gefällt uns richtig gut und wir würden uns sehr freuen, wenn Apple – womöglich 2022 – ein faltbares iPhone in einem ähnlichen Design herausbringt. Was haltet ihr davon?

