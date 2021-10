Kennt ihr das, wenn euch das iPhone 12 in die Toilette fällt und der gesamte Keramik-Kasten anschließend explodiert? Nein? Wir auch nicht. Ein YouTuber hat es dennoch ausprobiert und ein iPhone mitsamt Klo gesprengt. Wie das Handy das überstanden hat, erfahrt ihr hier.

Wenn es um Apples iPhone geht, scheint den YouTubern dieser Welt kein Experiment zu absurd zu sein. So wurden schon Handys überfahren, aus dem All fallen gelassen und in zwei Hälften geschnitten. Die unglaubliche Antwort auf die Frage, ob das iPhone das überlebt, ist übrigens erstaunlich oft: Ja, tut es tatsächlich. Auch beim aktuellen Klo-Experiment?

In der Toilette gesprengt - überlebt das ein iPhone?

Kaum zu glauben, aber ja. Auch die Aktion von YouTuber TechRax hat das in Mitleidenschaft gezogene iPhone 12 überstanden. Zumindest soweit, dass es noch startet und sich einigermaßen gut bedienen lässt. Die Schäden am Smartphone sind allerdings nicht zu übersehen.

Kein Wunder, denn die Videomacher sind nicht gerade zimperlich: Sie kippen sechs Behälter Schwarzpulver in eine Toilette, legen ein paar Böller dazu und zünden das Ganze an. Natürlich draußen und mit ausreichend Sicherheitsabstand - der auch absolut notwendig war, wie das Ergebnis der Sprengung im Video zeigt. Das iPhone 12 ist mehrere Meter weit geflogen, eigentlich rechneten alle damit, nur noch Einzelteile davon aufzulesen.

Aber tatsächlich: Bis auf starke Hitzeschäden an der Rückseite, einige Brüche im Glas und Gehäuse sowie der Kamera und viele Kratzer, blieb das Smartphone ganz. Das Display scheint sogar erstaunlich intakt, das Gerät startet und lässt sich bedienen. Wenn euch das Smartphone als beim nächsten Mal einfach nur so in die Toilette fällt, macht euch keine Sorgen. Auch nicht, wenn noch Schwarzpulver dabei ist. Wobei: In dem Fall solltet ihr die Beine in die Hand nehmen.