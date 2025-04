Vorschau auf iOS 18.5: Diese Neuerungen kommen auf euer iPhone

Ab jetzt könnt ihr iOS 18.5 in der nächsten Vorabversion ausprobieren. Apple hat die zweite Beta des kommenden iPhone-Updates nun für alle freigegeben. Wir verraten, welche Neuerungen euch in iOS 18.5 erwarten.

Die iOS 18.5 Beta 2 war bis vor Kurzem nur für Entwickler verfügbar. Nun können auch "normale" Nutzer auf die neue Beta-Version von iOS 18.5 zugreifen. Damit ihr das Update herunterladen könnt, müsst ihr lediglich am Beta-Programm von Apple teilnehmen.

Das kompakteste Premium-Handy 2025 Apple iPhone 16 Pro Top-Kamera, handliches Display, High-End-Leistung: Das iPhone 16 Pro gehört zu den derzeit besten Handys und ist wunderschön kompakt. Jetzt mehr erfahren: iPhone 16 Pro Technische Daten inkl. Top-Tarif (30+ GB) ab 44,99 € o2 inkl. günstigem Tarif (30 GB) ab 43,99 € Blau Ohne Vertrag ab 1049 € Amazon

Wollt ihr die Beta-Version ausprobieren, könnt ihr euch auf dieser Apple-Seite für das "Apple Beta Software-Programm" registrieren. In den Einstellungen lässt sich dann das Beta-Softwareupdate herunterladen.

iOS 18.5 Beta: Diese Neuerungen erwarten euch

Mit iOS 18.5 plant Apple ein eher kleineres Software-Update. Das zeigte bereits die erste Beta. Mit dem eventuell letzten größeren Sprung vor der nächsten Hauptversion (iOS 19) arbeitet Apple vor allem an kleineren Optimierungen. Große KI-Features oder Ähnliches wird es mit diesem Update wohl nicht geben.

Stattdessen erwarten euch folgende Neuerungen (Stand: iOS 18.5 Beta 2):

Mail: Kontakt-Fotos können nun direkt in der Inbox ein- und ausgeblendet werden. E-Mails können nun nach Absender gruppiert werden.

Kontakt-Fotos können nun direkt in der Inbox ein- und ausgeblendet werden. E-Mails können nun nach Absender gruppiert werden. Fotos (Beta 1): Es gibt einen neuen "Alle wiederherstellen"-Button, um alle gelöschten Fotos schneller wiederherzustellen. Zuvor waren mehrere Schritte notwendig. In der Beta 2 wurde die Funktion entfernt (vermutlich vorübergehend).

Es gibt einen neuen "Alle wiederherstellen"-Button, um alle gelöschten Fotos schneller wiederherzustellen. Zuvor waren mehrere Schritte notwendig. In der Beta 2 wurde die Funktion entfernt (vermutlich vorübergehend). Home: Ein drittes, größeres Steuerelement für das Kontrollzentrum ist nun verfügbar (zuvor nur zwei Größen).

Ein drittes, größeres Steuerelement für das Kontrollzentrum ist nun verfügbar (zuvor nur zwei Größen). AppleCare & Garantie: In diesem Einstellungen-Untermenü findet ihr nun einen Banner mit einem direkten Link zu den AppleCare-Plänen.

Neben den genannten Anpassungen hat Apple außerdem kleinere Optimierungen vorgenommen (z. B. in der Apple-Vision-Pro-App). Ein in der Beta aufgetretener Bug bei der Lossless-Audio-Unterstützung wurde ebenfalls behoben. Außerdem arbeitet Apple mit jeder Beta an allgemeinen Performance-Optimierungen. Welche Neuerungen es letztlich in die finale Version von iOS 18.5 schaffen, sehen wir zum Release.

iOS 18.5 Beta 3 für Entwickler ebenfalls veröffentlicht

Neben der öffentlichen Beta 2 hat Apple auch die darauffolgende iOS 18.5 Beta 3 für Entwickler bereitgestellt. An diese Beta-Version kommt ihr nur mit einem (kostenpflichtigen) Entwickler-Konto. Größere Anpassungen scheint es in der dritten Beta im Vergleich zur vorherigen Beta-Version allerdings nicht zu geben.

Wie findet ihr das? Stimmt ab! gefällt mir gefällt mir nicht