WhatsApp auf mehreren Geräten nutzen: Ist dieser Traum bald Realität?

WhatsApp ist seit Jahren die unangefochtene Nummer eins unter den Messengern. Allerdings gibt es durchaus Optimierungsbedarf. Eine große Einschränkung ist aktuell, dass sich ein WhatsApp-Account nicht auf mehreren Smartphones parallel nutzen lässt. Das könnte sich bald ändern.

WhatsApp soll derzeit an einer Multi-Plattform-Unterstützung arbeiten, berichtet WABetaInfo. Demnach könnt ihr euren Account künftig auf mehren Geräten parallel verwenden. Derzeit ist es zwar bereits möglich, euer Konto auf ein neues Smartphone zu übertragen. Allerdings habt ihr dann auf dem alten keinen Zugriff mehr darauf.

Unsere Empfehlung Samsung Galaxy A50

WhatsApp als Multi-Plattform-Messenger

Der Multi-Plattform-Support werde euch diverse neue Möglichkeiten eröffnen. Unter anderem könnt ihr offenbar bald denselben Account unter iOS und Android verwenden. Das könnte etwa dann Sinn ergeben, wenn ihr ein iPhone und Android-Tablet besitzt. Auch die parallele Nutzung auf iPhone und iPad werde möglich sein.

Dafür muss WhatsApp zwar erst mal für Apple-Tablets erscheinen. Dazu soll es aber noch vor der Multi-Plattform-Umstellung kommen. Tatsächlich sei Letztere wohl der Grund, weshalb WhatsApp für das iPad noch auf sich warten lässt. Auch auf eurem Computer sollt ihr den Messenger nutzen können – und zwar, anders als bisher, selbst ohne bestehende Verbindung zu eurem Smartphone.

Wird der Messenger sicherer?

Das Multi-Plattform-System befinde sich aktuell noch in Entwicklung. Wann der Rollout erfolgen wird, sei derzeit unklar. Eure Nachrichten speichere der Messenger vermutlich auch weiterhin lokal auf eurem Smartphone. WhatsApp synchronisiere eure Chat-Verläufe aber wohl unter den einzelnen Geräten, sodass ihr überall Zugriff darauf habt.

Darüber hinaus sei es wahrscheinlich, dass WhatsApp eine bessere Ende-zu-Ende-Verschlüsselung bekommt. Nähere Details dazu lägen momentan zwar nicht vor. Doch da einzelne Nachrichten künftig anscheinend deutlich mehr Geräte erreichen, sei eine bessere Verschlüsselung naheliegend.

Dafür spricht auch, dass die App in Sachen Sicherheit als Vorbild für andere Facebook-Messenger dient. Auf lange Sicht will Facebook seine Messenger-Dienste enger miteinander verbinden. Wir sind gespannt, was die Zukunft für WhatsApp, den Facebook Messenger und Instagram bereithält.