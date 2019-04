WhatsApp-Update: Kampf den Fake-News?

WhatsApp will euch vor Spam-Nachrichten schützen

Vor Kurzem hat ein WhatsApp-Update bereits dafür gesorgt, dass euch andere Personen nicht mehr ungefragt zu Gruppen hinzufügen können. Nun ist offenbar ein weiteres Feature in Arbeit, mit dem ihr Spam über den Messenger verhindern oder erkennen könnt.

In Gruppen können häufig weitergeleitete Nachrichten auf Wunsch bald nicht mehr erneut geteilt werden. Dieses Feature haben die Entwickler laut WABetaInfo bereits in die Beta-Version des Messengers für iPhone und Android integriert. Gruppen-Administratoren können die Option anscheinend in den Einstellungen festlegen. Als „häufig weitergeleitet“ gelten offenbar Beiträge, die mehr als fünfmal geteilt worden sind.

Neues Symbol nach WhatsApp-Update

Wenn häufig weitergeleitete Nachrichten in einer Gruppe nicht blockiert sind, könnt ihr diese künftig zumindest schneller erkennen. Ein mehr als fünfmal geteilter Text wird anscheinend bald mit zwei statt mit nur einem Pfeil im Nachrichtenfenster markiert. Das neue Symbol soll euch etwa dabei helfen, Fake-News zu erkennen.

Anfang 2019 hat WhatsApp bereits die Anzahl der Personen auf fünf limitiert, denen ihr gleichzeitig eine Nachricht weiterleiten könnt. Auch mit dieser Maßnahme möchten die Entwickler wohl gegen Fake News vorgehen. Zudem verbreiten sich über Kettenbriefe auch Links, die zu Webseiten von Betrügern führen.

Noch ist nicht bekannt, wann die Neuerungen für das Weiterleiten-Feature ihren Weg in die stabile Version von WhatsApp finden. Bislang sollen die Features zwar Teil der Beta sein, doch aktiviert seien sie noch nicht. Womöglich experimentieren die Entwickler noch mit den Funktionen.