Update (19. März, 19:19 Uhr): Seit wenigen Minuten trudeln auf unseren Smartphones wieder WhatsApp-Nachrichten ein. Auch bei euch sollte es also nur eine Frage der Zeit sein, bis der Messenger wieder funktioniert. Auch Instagram ist offenbar wieder erreichbar.

Ursprünglicher Artikel:

WhatsApp ist down: Ihr wollt gerade eine Nachricht über den Messenger-Dienst versenden, seht aber am oberen Rand des Screens nur das "Verbinden"-Symbol? Dann liegt das mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht an euch – sofern ihr keine bösartige Nachricht geöffnet habt. Bei mehreren Diensten von Facebook kommt es derzeit zu einer Störung.

WhatsApp ist seit den frühen Abendstunden des 19. März 2021 vorübergehend nicht erreichbar. Ihr könnt weder Nachrichten empfangen noch versenden. Bislang ist noch nicht bekannt, welche Ursache der Ausfall hat oder wie schnell das Problem wieder behoben ist.

Zumindest auf Twitter sorgt das Thema gerade für Unterhaltung: Der Hashtag #whatsappdown trendet bereits. Und das ist kein Wunder: Es handelt sich offenbar um eine weltweite Störung des Dienstes. Neben euch können also auch Millionen andere Nutzer gerade nicht auf den Messenger zugreifen.

Instagram ebenfalls betroffen

Die Störung endet aber nicht mit WhatsApp: Auch Instagram hat gerade mit einer Störung zu kämpfen. Auch in diesem Fall ist nicht bekannt, was die Ursache des Ausfalls ist und wann ihr die Plattform wieder nutzen könnt.

Wenn ihr während der Störung ganz dringend eine andere Person erreichen wollt, bleibt euch vorübergehend nur ein anderer Messenger oder – die einfachste Lösung – eine klassische SMS.

Anders als WhatsApp und Instagram sieht es bei Facebook übrigens rosiger aus: Die Social-Media-Plattform ist nicht von der Störung betroffen und läuft wie gewohnt.

WhatsApp down: Wie lange dauert es noch?

Wir können euch natürlich nicht sagen, wann WhatsApp und Instagram wieder erreichbar sind. Es empfiehlt sich jedoch, die offiziellen Twitter-Accounts von Facebook und WhatsApp haben hierzu noch keine Meldung abgegeben.

Ihr könnt aktuell also einfach nur hoffen, dass ihr in wenigen Minuten und nicht erst in Stunden wieder auf die Dienste zugreifen könnt.

