WhatsApp für iOS bringt endlich lang ersehntes Feature

Die iOS-Version von WhatsApp bereitet sich auf iOS 15 vor – mit einem großem Update. Das dürfte auch bei Freunden von Sprachnachrichten zu Begeisterung führen, denn hierfür haben sich die Entwickler des Messengers eine attraktive neue Funktion ausgedacht.

iOS 15 ist auf dem iPhone eingezogen und mit dem neuen Betriebssystem folgen auch die ersten App-Aktualisierungen. So beispielsweise auch für WhatsApp. Der Messenger ist für iPhones ab sofort in der Version 22.2.75 verfügbar und enthält nun einige Optimierungen für iOS 15. So lassen sich nun unter anderem Gruppen- und Profilbilder bei eingehenden Nachrichten in der Benachrichtigungsleiste anzeigen. Bei Android-Smartphones gibt es dieses Feature schon länger, nun können sich auch Nutzer von iPhones (hier mit Vertrag) über die Bilder ihrer Kontakte freuen.

Unsere Empfehlung Anzeige

200 € gespart*

Apple iPhone 13

+ o2 Free M Boost 40 GB

+ Apple AirPods Pro 100 € Cashback-Vorteil (Auszahlung 4 Wochen nach Aktivierung)

100 € Wechselbonus! (erfolgreiche Rufnummernmitnahme erforderlich*)

Mit CONNECT-Funktion (bis zu 10 SIM-Karten für die Nutzung des Datenpakets) mtl./24Monate: 64,99 einmalig: 1,00 € zum Shop

WhatsApp für iOS: Sprachnachrichten pausieren

Noch interessanter ist aber eine neue Funktion, die Sprachnachrichten betrifft: Nach dem aktuellen WhatsApp-Update könnt ihr die Aufnahme von Audios pausieren, ohne dass bisher Gesagtes verloren geht. So müsst ihr keine Denk-Lücken mehr mit Geschwafel füllen oder viele kleine Sprachnachrichten versenden, falls ihr mal den Faden verliert. Stattdessen könnt ihr eure Aufzeichnung pausieren und jederzeit in Ruhe fortsetzen, sobald ihr wieder wisst, was ihr sagen wolltet. Für Android-Geräte steht das Feature leider noch nicht zur Verfügung, es ist jedoch naheliegend, dass WhatsApp die Funktion auch für Android-User nachrüstet. Wann genau das passieren soll, ist bisher jedoch nicht bekannt.

Zum Schluss gibt es aber noch eine gute Nachricht für Android-Nutzer bzw. -Umsteiger: Eine Transferfunktion von WhatsApp-Chats von Android zu iOS ist aktuell in Arbeit und könnte schon bald ausgerollt werden. Bislang lassen sich alte Nachrichten nur von iOS-Geräten auf Android übertragen, jedoch nicht umgekehrt.