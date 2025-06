WhatsApp: Nachricht von WhatsApp erhalten? Das steckt dahinter

In der Chatliste taucht plötzlich eine Nachricht von "WhatsApp" auf – und ihr habt den Kontakt nicht selbst angelegt? Keine Panik, das könnte echt sein! WhatsApp führt gerade ein neues Feature ein: den offiziellen Chat. Aber Vorsicht ist trotzdem geboten, denn Betrüger schlafen nicht. Wir verraten euch, woran ihr erkennt, ob die Nachricht wirklich von Meta stammt oder ob euch jemand austricksen will.

WhatsApp hat Mitte April einen neuen Kanal vorgestellt, über den euch das Unternehmen direkt mit Infos rund um die App versorgt – ganz ohne, dass ihr etwas dafür tun müsst. Der Chat trägt schlicht den Namen "WhatsApp" und erscheint automatisch in eurer Chatübersicht. Ihr könnt selbst keine Nachrichten schreiben, sondern bekommt Infos wie App-Neuerungen oder Tipps direkt aufs Handy. Das Konzept erinnert an den offiziellen WhatsApp-Kanal, nur eben auf Deutsch und direkt in der App, ganz ohne Abo. Klingt praktisch, sorgt aber auch für Verwirrung – und öffnet Betrügern Tür und Tor.

Woran ihr den echten WhatsApp-Chat erkennt

Da in den letzten Monaten immer mehr Phishing-Versuche über WhatsApp unternommen werden, ist gesunde Skepsis angebracht.

Die gute Nachricht: Es gibt zwei klare Merkmale, an denen ihr den echten Chat erkennt. Erstens: Ihr könnt in dem Chat keine Antworten schicken. Zweitens: Direkt neben dem Namen "WhatsApp" findet ihr ein kleines blaues Siegel mit einem Haken – das zeigt, dass es sich um ein verifiziertes Unternehmenskonto handelt.

Fehlt eines dieser beiden Merkmale, solltet ihr misstrauisch werden. Am besten: Chat löschen und den Absender blockieren. Denn dann handelt es sich ziemlich sicher um einen Fake. Übrigens: Auch wenn es sich um den echten WhatsApp-Chat handelt – ihr könnt ihn natürlich ebenfalls löschen oder blockieren, falls euch die Nachrichten stören.

Warum WhatsApp das macht – und was ihr davon habt

Mit dem offiziellen Chat will WhatsApp euch auf dem Laufenden halten, ohne dass ihr nach Infos suchen müsst. Für viele eine praktische Ergänzung – gerade bei größeren App-Updates oder neuen Funktionen. Gleichzeitig zeigt das neue Feature aber auch, wie wichtig es ist, genau hinzuschauen.

Denn die Grenze zwischen praktischer Info und möglicher Falle ist oft schmal. Wenn ihr die beiden Erkennungszeichen kennt, seid ihr aber auf der sicheren Seite. Und könnt selbst entscheiden, ob ihr dem offiziellen WhatsApp-Chat eine Chance gebt – oder lieber eure Ruhe wollt.

