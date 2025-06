Zu viele ungelesene Nachrichten, zu wenig Zeit? WhatsApp will euch das ständige Scrollen durch lange Chats künftig mit einer neuen KI-Funktion ersparen. Sie soll eure Nachrichten erfassen und für euch aufbereiten.

Android-König mit Eingabestift Samsung Galaxy S25 Ultra Eine großartige Kamera, ein riesiges Display, Top-Leistung und ein cooler Eingabestift: Das Galaxy S25 Ultra ist ein König unter den Android-Handys. Es gibt kaum ein besseres Smartphone in 2025. Jetzt mehr erfahren: Galaxy S25 Ultra Technische Daten 30+ GB LTE/5G | Allnet-Flat | o2-Netz

ZUGABE: Galaxy Buds 3 Pro

bis zu pfeilschnelle 300 Mbit/s

4,99 € Versand | keine Anschlussgebühr

Nur 1 € Anzahlung CURVED-Empfehlung – Jetzt sichern! ab 54,99 € o2 inkl. günstigem Tarif (75 GB+) ab 48,00 € Congstar Ohne Vertrag ab 1012,00 € Cyberport

Im offiziellen WhatsApp-Blog stellt der Messenger-Riese das neue Feature namens "Message Summaries" vor. Es nutzt Meta AI, um aus euren ungelesenen Nachrichten in Chats automatisch eine kompakte Übersicht zu erstellen. So bekommt ihr einen schnellen Eindruck davon, worum es in der Konversation gerade geht – ganz ohne alles im Detail lesen zu müssen.

KI hilft – aber eure Daten bleiben privat

WhatsApp und Meta versichern, dass eure Privatsphäre und der Datenschutz gewahrt bleiben. Die Technik dahinter hört auf den Namen "Private Processing". Klingt geheimnisvoll, bedeutet aber im Kern: Weder Meta noch WhatsApp sehen eure Nachrichten – auch die KI-generierten Zusammenfassungen bleiben komplett privat. Dritte bekommen keinen Zugriff auf eure Inhalte. Nicht einmal die anderen Chatteilnehmer sehen, dass ihr euch eine Zusammenfassung habt anzeigen lassen.

So sehen die Message Summaries in WhatsApp aus (© 2025 WhatsApp )

Zudem soll das KI-Feature standardmäßig deaktiviert sein. Ihr könnt also selbst entscheiden, ob ihr die Funktion einschalten und nutzen möchtet. Mit "Advanced Chat Privacy" könnt ihr außerdem wählen, welche Chats von den Message Summaries berücksichtigt werden sollen.

Rollout startet – aber erst in den USA

Los geht's zunächst nur in englischer Sprache und exklusiv für Nutzerinnen und Nutzer in den USA. WhatsApp plant aber, die Funktion noch im Laufe des Jahres auf weitere Sprachen und Länder auszuweiten. Das neue Feature zeigt, wie sehr WhatsApp auf KI setzt. Bleibt abzuwarten, wann es auch bei uns ankommt.

Wie findet ihr das? Stimmt ab! gefällt mir gefällt mir nicht