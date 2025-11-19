WhatsApp-Fans mit Dual-SIM bzw. mehreren Telefonnummern kennen das Problem: Wer zwei WhatsApp-Konten auf einem iPhone nutzen möchte, musste bisher auf Tricks oder Alternativen wie WhatsApp Business ausweichen. Damit wird für iPhone-Nutzer wohl bald Schluss sein.

Laut WABetaInfo hat WhatsApp in einer neuen Testversion die lang ersehnte Multi-Account-Funktion erstmals für iOS-Nutzer freigeschaltet. Die neue Funktion steht aktuell über das Beta-Programm via TestFlight zur Verfügung und erlaubt es, zwei WhatsApp-Konten gleichzeitig auf einem iPhone zu nutzen.

Laut WABetaInfo könnt ihr dabei entweder ein ganz neues Konto anlegen oder ein bestehendes hinzufügen – etwa eines, das ihr bisher mit WhatsApp Business verwendet habt oder das bereits auf einem anderen Gerät aktiv war. Möglich macht das eine neue Option im Einstellungsmenü. Wer die Beta-Version installiert hat, findet dort entweder eine Account-Liste oder einen Button neben dem QR-Code-Icon, über das sich ein weiterer Account hinzufügen lässt.

So funktionieren die geteilten Accounts auf dem iPhone

Anders als bei bisherigen Workarounds sind keine Zusatz-Apps oder Zweitgeräte nötig. Stattdessen läuft alles direkt über die Haupt-App. Sobald ihr einen zweiten Account einrichtet, synchronisiert WhatsApp Nachrichten und Einstellungen automatisch mit dem Hauptgerät. Jeder Account bringt dabei seine eigenen Vorlieben mit: Chatverläufe, Benachrichtigungstöne oder Backup-Einstellungen bleiben voneinander getrennt. Das heißt auch: Wenn ihr eine Nachricht erhaltet, zeigt WhatsApp künftig an, über welches Konto sie eingegangen ist – praktisch, um den Überblick zu behalten.

Wann kommt das Dual-SIM-Feature für alle?

Noch ist die Multi-Account-Unterstützung ausschließlich in der Beta-Phase – und Meta hat bislang keinen offiziellen Starttermin für alle Nutzer kommuniziert. Da die Funktion aber bereits aktiv getestet wird, dürfte es bis zur allgemeinen Veröffentlichung nicht mehr allzu lange dauern. Damit rückt WhatsApp auf dem iPhone endlich auf das Android-Niveau auf, wo die Funktion bereits eingeführt wurde. Für WhatsApp-Nutzer mit Dual-SIM auf dem iPhone ist das definitiv eine willkommene Verbesserung.

