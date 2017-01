Wie Alexa, Siri & Co: Der LG Rolling Bot wird zu smartem Assistenten

LG gibt vor der CES einen ersten Ausblick auf seine Neuheiten. Smartphones gehören nicht dazu, aber Roboter, die sich unter anderem um Euren Garten kümmern sollen oder Euch als smarter Assistent zur Seite stehen. Quasi Siri oder Alexa in einer Kugel, die neben Euch her rollt.

Auf dem MWC stellte LG zusammen mit dem LG G5 passendes Zubehör vor. Zu diesen sogenannten LG Friends gehörte auch ein kleiner Roboter in Kugelform: Der LG Rolling Bot, der nach einem netten Spielzeug aussah, um den es aber nach der Ankündigung sehr ruhig wurde. Er könnte jetzt mit neuer Software und verbesserter Hardware zu einem persönlichen Assistenten werden, der sich durch Eure Wohnung bewegt.

Künstliche Intelligenz als Helfer im Alltag

Zumindest kündigt LG an, dass seine ersten nicht-reinigenden Roboter mit künstlicher Intelligenz ausgestattet werden. Sie sollen in der Wohnung, aber auch im Garten mit anderen smarten Geräten kommunizieren. Der "Hub Robot" ist als Steuerung für das Smart Home und persönlicher Assistent vorgesehen.

Damit ist LG der nächste Hersteller, der an einem eigenen persönlichen Assistenten arbeitet und ihn nicht in ein Smartphone oder eine stationäre Box packt, sondern in einen beweglichen und selbstständigen Roboter. Apple hat Siri, Samsung arbeitet an Bixby und Amazon verkauft seine Echos mit Alexa schon in Deutschland und Google sein Home-Gadget mit dem Google Assistant im Laufe des Jahres wahrscheinlich auch.

Wie die neuen Roboter-Assistenten von LG aussehen und was sie genau können, werden wir auf der CES-Pressekonferenz des Konzerns erfahren. Am 4. Januar um 17 Uhr deutscher Zeit schleicht sich vielleicht auch noch ein Smartphone unter die Fernseher, Kühlschränke und Smart-Home-Gadgets.