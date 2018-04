Wie das Galaxy S9: OnePlus 6 soll Superzeitlupen aufnehmen können

Bereits vor der Enthüllung des OnePlus 6 versorgt uns der Hersteller regelmäßig mit Informationen zu dem Flaggschiff: In Form von Teasern deutet OnePlus in gewissen Abständen auf neue Features hin. Auf seiner indischen Webseite spielte das Unternehmen nun auf eine Superzeitlupe an.

Wie Pocketnow berichtet, zierte die indische OnePlus-Webseite bis vor Kurzem noch ein Werbe-Banner, das auf das zum Beispiel vom Galaxy S9 bekannte Feature hinwies. Ihr könnt es euch immer noch in dem Tweet unter diesem Artikel anschauen. Das Unternehmen hat das Banner mit folgendem Text versehen: "Live life in Super Slo Mo." Übersetzt bedeutet das etwa: "Lebe dein Leben in Super-Zeitlupe." Ermöglichen soll euch das vermutlich das OnePlus 6.

Enthüllung Mitte Mai

Nicht in dem Tweet zu erkennen ist der Zusatz, der ebenfalls auf der Webseite zu finden gewesen sein soll: "Slow down time and experience the Super Slo Mo feature of the OnePlus 6." Hiermit hat das Unternehmen offenbar klargestellt, dass es die Superzeitlupe für das OnePlus 6 anpreisen will. Denn die Übersetzung dazu lautet: "Halte die Zeit an und erlebe das Superzeitlupen-Feature des OnePlus 6."

Anscheinend veröffentlichte der Hersteller den Teaser aber versehentlich. Zumindest hat er ihn inzwischen wieder entfernt. Stattdessen steht auf der indischen Webseite des Unternehmens nun der Launch des OnePlus 6 im Vordergrund. Die Enthüllung des Geräts soll am 16. Mai 2018 um 18 Uhr deutscher Zeit in London stattfinden.