Wie Instagram: Snapchat führt Mentions ein

Snapchat hat bei Instagram abgeguckt: Der beliebte Messenger führt nun ein neues Feature ein, das sich "Mentions" nennt. Künftig könntet ihr in euren Stories also andere Nutzer ohne großen Aufwand erwähnen. Davon dürften besonders angehende Influencer profitieren.

In Snapchat sei es bald möglich, in Stories auf User mit einem "@[Nutzername]"-Befehl zu verweisen, wie TechCrunch berichtet. Gemacht werde dies im Textfeld eines Fotos oder Videos. Automatisch soll sich der Name jedoch nicht vervollständigen, wenn ein paar Buchstaben eingegeben sind. Nutzer müssen also die komplette Bezeichnung für eine Person per Hand eingeben.

Unterstützung für Newcomer

Andere Personen sollen dann direkt zu dem jeweiligen Profil geleitet werden, wenn sie auf die Erwähnung tippen. Das Feature dürfte besonders für Nutzer interessant sein, die bekannter werden wollen. Influencer können diese durch die "Mentions" nämlich unterstützen und so auf einfache Art und Weise ihren eigenen Anhängern vorstellen. Virginia Salas Kastillio, ein (weiblicher) Top-Snapchatter, soll die neue Funktion zumindest für sehr wichtig und hilfreich halten.

Noch stehen die "Mentions" aber wohl nicht allen Nutzern zur Verfügung. Snapchat soll die Funktion gerade erst testen. Demnach haben sie nur einige wenige Nutzer erhalten. Von diesem Beta-Test dürfte abhängen, ob die Neuerung letztendlich für alle Personen ausrollt, die den Messenger verwenden – oder ob sie sogar ganz verworfen wird. Es gibt dementsprechend auch noch keinen Termin, ab wann ihr in euren Stories selbst simpel auf andere Nutzer verweisen könnt.