Windows 10 erhält neue Icons

Microsoft plant offenbar optische Veränderungen für sein Betriebssystem Windows 10. Dies soll das Unternehmen im Rahmen der Vorstellung neuer Icons für Office 365 angedeutet haben.

Die neuen Office-Symbole seien nur ein erster Schritt gewesen, erklärte der verantwortliche Designer Jon Friedman auf der Webseite Medium. Microsoft wolle nach und nach die Icons all seiner Programme an den neuen Design-Stil anpassen. In einem Blog-Artikel sind auch bereits Konzeptbilder zu sehen, die zeigen, wie die neue Windows-10-Icons möglicherweise aussehen könnten.

Einige Icons sind uralt

The Verge zufolge soll es sich dabei aber noch nicht um das endgültige Design handeln. Dass sich die Icons in Windows 10 ändern sollen, stehe aber fest. Teilweise ist es auch höchste Zeit: Einige der aktuellen Symbole sollen bereits über zehn Jahre alt sein und wirken mittlerweile fehl am Platz. Die neuen Office-Icons lösen ihre immerhin fünf Jahre alten Vorgänger ab. Der neue Design-Stil, der auch für die neuen Windows-10-Icons vorgesehen ist, soll einfacher und moderner sein.

Außerdem hätten die Designer berücksichtigt, dass Office mittlerweile auf vielen verschiedenen Plattformen verfügbar ist: für Windows und macOS, aber auch für die mobilen Betriebssysteme Android und iOS. Wann in etwa mit den neuen Icons für Windows 10 zu rechnen ist, hat Jon Friedman nicht verraten. Das nächste große Update für das Betriebssystem kommt im Frühjahr 2019 und soll auch Änderungen am Start-Menü vornehmen.