Aktuelle Handy-Deals
Aktuelle Handy-Deals
Handytarif-Vergleich 2025
Handytarif-Vergleich 2025
Handybundle-Rechner
Handybundle-Rechner
Home
> Spiele
> News

Xbox floppt am Black Friday: Microsoft-Konsole nur auf Platz 4

PS5-Spieler freuen sich, Xbox-Spieler wohl weniger
Xbox-Fans müssen derzeit viel einstecken (© 2025 KI-Kreation )
profile-picture

CURVED Redaktion

CURVED ist die Heimat für deinen digitalen Lifestyle. Wir leben und lieben Technik sowie informative und unterhaltsame Artikel über spannende Produkte.

Artikel vom 08.12.25

Eigentlich sollte der Black Friday für die großen Konsolenhersteller ein Verkaufsfest sein. Doch Microsoft muss in den USA eine kleine Klatsche einstecken: Die Xbox wurde nicht nur von PlayStation 5 und Nintendo Switch 2 überholt – sondern auch von einer fast unbekannten Android-Konsole mit Bewegungssteuerung.

Wie aus Marktdaten von Circana hervorgeht, reichte es für Microsofts Xbox-Hardware am Black Friday lediglich für Platz vier. Deutlich vorne lag die PlayStation 5 mit 47 Prozent Marktanteil – wohl auch dank attraktiver Rabatte. Auf Platz zwei folgte die Nintendo Switch 2 mit 24 Prozent. Doch der eigentliche Aufreger: Die Nex Playground schob sich mit rund 14 Prozent Marktanteil auf Platz drei – und ließ damit die Xbox hinter sich.

Sony Playstation 5
Beliebte Konsole, jetzt schlanker
Sony Playstation 5 Slim

Die PS5 Slim ist etwas kompakter als das ältere Modell, bringt aber die gleich Power mit. Sichert ihr euch diese Konsole, öffnet ihr das Tor zu zahlreichen exklusiven Top-Games.

20 GB LTE/5G | Allnet-Flat | o2-Netz
bis zu 50 Mbit/s
4,99 € Versand | keine Anschlussgebühr
1 € Anzahlung
ab 28,99 € Blau
30 GB+ LTE/5G | Allnet-Flat | o2-Netz
bis zu pfeilschnelle 300 Mbit/s
4,99 € Versand | keine Anschlussgebühr Anschlussgebühr
1 € Anzahlung
ab 29,99 € o2
  • 1 € Anzahlung für PS5
  • Unendlich Datenvolumen (o2-Netz)
  • bis zu 300 MBit/s
  • 39,99 € Anschlusspreis
ausverkauft MediaMarkt Tarifwelt

Was ist die Nex Playground?

Die Nex Playground ist eine Android-Konsole, die sich voll und ganz auf Bewegungsspiele für Familien spezialisiert. Mit an Bord ist eine Kamera, die stark an Microsofts früheres Kinect-System erinnert – allerdings verpackt in ein deutlich günstigeres Gesamtpaket. Titel wie "Fruit Ninja" sollen vor allem jüngere Spieler:innen oder Eltern mit Kindern ansprechen.

Verkauft wird die Konsole für um die 200 Dollar. Damit trifft sie genau in jene Nische, die von PlayStation und Xbox weitgehend ignoriert wird: einfache Technik, zugänglich für alle – ohne komplizierte Controller oder teure Spiele.

Nintendo Switch 2
Leistungsstarker Konsolen-Hit
Nintendo Switch 2

Die Switch 2 sorgt für Spielspaß am TV oder im Handheld-Modus. Sie ist abwärtskompatibel und übertrifft ihren Vorgänger in allen Bereichen. Und genau das macht die Konsole so extrem beliebt.

  • 30+ GB LTE/5G | Allnet-Flat | o2-Netz
  • ZUGABE: Mario Kart World
  • bis zu pfeilschnelle 300 Mbit/s
  • 4,99 € Versand | keine Anschlussgebühr
  • Nur 1 € Anzahlung
CURVED-Empfehlung – Jetzt sichern!
nur 32,99 € o2
ZUGABE: Mario Kart World
20 GB LTE/5G | Allnet-Flat | o2-Netz
bis zu 50 Mbit/s
4,99 € Versand | 0 € Anschlussgebühr
13 € Anzahlung
ab 31,99 € Blau
20 GB LTE/5G | Allnet-Flat | o2-Netz
bis zu 50 Mbit/s
4,99 € Versand | keine Anschlussgebühr
1,00 € Anzahlung
ab 19,99 € Blau

Xbox: Zwischen High-End-Gaming und sinkendem Marktanteil

Microsoft hat in den letzten Jahren stark auf Xbox Game Pass, Cloud-Gaming und leistungsstarke Hardware gesetzt – doch das scheint viele Nutzer in den USA aktuell nicht zu überzeugen. Dass eine kaum bekannte Bewegungs-Konsole während der wichtigsten Verkaufswoche des Jahres mehr Käufer fand als die Xbox, ist ein deutliches Warnsignal.

Empfehlungen des Autors:
Xbox Series S Series X

Preis-Schock: Xbox Game Pass jetzt 50 Prozent teurer!

CURVED Redaktion | 02.10.25
Kratos spielt Xbox

Next-Gen Xbox soll euch PC- und PlayStation-Titel spielen lassen

| 28.10.25

Selbst wenn man berücksichtigt, dass der jüngste Misserfolg sicherlich auch mit fehlenden attraktiven Xbox-Rabatten am Black Friday zusammenhängt, ist nicht zu leugnen: Die Xbox befindet sich derzeit in einem Tief. Ob sie sich daraus befreien kann, bleibt abzuwarten.

Auch interessant

Wie findet ihr das? Stimmt ab!

Transparenz:Wir verwenden sog. Affiliate-Links. Kauft ihr etwas, erhalten wir ggf. eine Provision. Ihr zahlt dafür keinen Cent extra, unterstützt aber die Arbeit der CURVED-Redaktion.

Mehr zu diesen Themen: