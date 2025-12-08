Eigentlich sollte der Black Friday für die großen Konsolenhersteller ein Verkaufsfest sein. Doch Microsoft muss in den USA eine kleine Klatsche einstecken: Die Xbox wurde nicht nur von PlayStation 5 und Nintendo Switch 2 überholt – sondern auch von einer fast unbekannten Android-Konsole mit Bewegungssteuerung.

Wie aus Marktdaten von Circana hervorgeht, reichte es für Microsofts Xbox-Hardware am Black Friday lediglich für Platz vier. Deutlich vorne lag die PlayStation 5 mit 47 Prozent Marktanteil – wohl auch dank attraktiver Rabatte. Auf Platz zwei folgte die Nintendo Switch 2 mit 24 Prozent. Doch der eigentliche Aufreger: Die Nex Playground schob sich mit rund 14 Prozent Marktanteil auf Platz drei – und ließ damit die Xbox hinter sich.

Beliebte Konsole, jetzt schlanker Sony Playstation 5 Slim Die PS5 Slim ist etwas kompakter als das ältere Modell, bringt aber die gleich Power mit. Sichert ihr euch diese Konsole, öffnet ihr das Tor zu zahlreichen exklusiven Top-Games. ✓ 20 GB LTE/5G | Allnet-Flat | o2-Netz

✓ bis zu 50 Mbit/s

✓ 4,99 € Versand | keine Anschlussgebühr

✓ 1 € Anzahlung

ab 28,99 € Blau ✓ 30 GB+ LTE/5G | Allnet-Flat | o2-Netz

✓ bis zu pfeilschnelle 300 Mbit/s

✓ 4,99 € Versand | keine Anschlussgebühr Anschlussgebühr

✓ 1 € Anzahlung

ab 29,99 € o2 1 € Anzahlung für PS5

Unendlich Datenvolumen (o2-Netz)

bis zu 300 MBit/s

39,99 € Anschlusspreis ausverkauft MediaMarkt Tarifwelt

Was ist die Nex Playground?

Die Nex Playground ist eine Android-Konsole, die sich voll und ganz auf Bewegungsspiele für Familien spezialisiert. Mit an Bord ist eine Kamera, die stark an Microsofts früheres Kinect-System erinnert – allerdings verpackt in ein deutlich günstigeres Gesamtpaket. Titel wie "Fruit Ninja" sollen vor allem jüngere Spieler:innen oder Eltern mit Kindern ansprechen.

Verkauft wird die Konsole für um die 200 Dollar. Damit trifft sie genau in jene Nische, die von PlayStation und Xbox weitgehend ignoriert wird: einfache Technik, zugänglich für alle – ohne komplizierte Controller oder teure Spiele.

Leistungsstarker Konsolen-Hit Nintendo Switch 2 Die Switch 2 sorgt für Spielspaß am TV oder im Handheld-Modus. Sie ist abwärtskompatibel und übertrifft ihren Vorgänger in allen Bereichen. Und genau das macht die Konsole so extrem beliebt. 30+ GB LTE/5G | Allnet-Flat | o2-Netz

ZUGABE: Mario Kart World

bis zu pfeilschnelle 300 Mbit/s

4,99 € Versand | keine Anschlussgebühr

Nur 1 € Anzahlung CURVED-Empfehlung – Jetzt sichern! nur 32,99 € o2 ✓ ZUGABE: Mario Kart World

✓ 20 GB LTE/5G | Allnet-Flat | o2-Netz

✓ bis zu 50 Mbit/s

✓ 4,99 € Versand | 0 € Anschlussgebühr

✓ 13 € Anzahlung

ab 31,99 € Blau ✓ 20 GB LTE/5G | Allnet-Flat | o2-Netz

✓ bis zu 50 Mbit/s

✓ 4,99 € Versand | keine Anschlussgebühr

✓ 1,00 € Anzahlung

ab 19,99 € Blau

Xbox: Zwischen High-End-Gaming und sinkendem Marktanteil

Microsoft hat in den letzten Jahren stark auf Xbox Game Pass, Cloud-Gaming und leistungsstarke Hardware gesetzt – doch das scheint viele Nutzer in den USA aktuell nicht zu überzeugen. Dass eine kaum bekannte Bewegungs-Konsole während der wichtigsten Verkaufswoche des Jahres mehr Käufer fand als die Xbox, ist ein deutliches Warnsignal.

Selbst wenn man berücksichtigt, dass der jüngste Misserfolg sicherlich auch mit fehlenden attraktiven Xbox-Rabatten am Black Friday zusammenhängt, ist nicht zu leugnen: Die Xbox befindet sich derzeit in einem Tief. Ob sie sich daraus befreien kann, bleibt abzuwarten.

Auch interessant

Wie findet ihr das? Stimmt ab! gefällt mir gefällt mir nicht