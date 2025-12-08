Eigentlich sollte der Black Friday für die großen Konsolenhersteller ein Verkaufsfest sein. Doch Microsoft muss in den USA eine kleine Klatsche einstecken: Die Xbox wurde nicht nur von PlayStation 5 und Nintendo Switch 2 überholt – sondern auch von einer fast unbekannten Android-Konsole mit Bewegungssteuerung.
Wie aus Marktdaten von Circana hervorgeht, reichte es für Microsofts Xbox-Hardware am Black Friday lediglich für Platz vier. Deutlich vorne lag die PlayStation 5 mit 47 Prozent Marktanteil – wohl auch dank attraktiver Rabatte. Auf Platz zwei folgte die Nintendo Switch 2 mit 24 Prozent. Doch der eigentliche Aufreger: Die Nex Playground schob sich mit rund 14 Prozent Marktanteil auf Platz drei – und ließ damit die Xbox hinter sich.
Was ist die Nex Playground?
Die Nex Playground ist eine Android-Konsole, die sich voll und ganz auf Bewegungsspiele für Familien spezialisiert. Mit an Bord ist eine Kamera, die stark an Microsofts früheres Kinect-System erinnert – allerdings verpackt in ein deutlich günstigeres Gesamtpaket. Titel wie "Fruit Ninja" sollen vor allem jüngere Spieler:innen oder Eltern mit Kindern ansprechen.
Verkauft wird die Konsole für um die 200 Dollar. Damit trifft sie genau in jene Nische, die von PlayStation und Xbox weitgehend ignoriert wird: einfache Technik, zugänglich für alle – ohne komplizierte Controller oder teure Spiele.
Xbox: Zwischen High-End-Gaming und sinkendem Marktanteil
Microsoft hat in den letzten Jahren stark auf Xbox Game Pass, Cloud-Gaming und leistungsstarke Hardware gesetzt – doch das scheint viele Nutzer in den USA aktuell nicht zu überzeugen. Dass eine kaum bekannte Bewegungs-Konsole während der wichtigsten Verkaufswoche des Jahres mehr Käufer fand als die Xbox, ist ein deutliches Warnsignal.
Selbst wenn man berücksichtigt, dass der jüngste Misserfolg sicherlich auch mit fehlenden attraktiven Xbox-Rabatten am Black Friday zusammenhängt, ist nicht zu leugnen: Die Xbox befindet sich derzeit in einem Tief. Ob sie sich daraus befreien kann, bleibt abzuwarten.
