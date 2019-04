Xbox Game Pass: Im April 2019 stößt "Monster Hunter: World" hinzu

Microsoft hat weitere Spiele für den Xbox Game Pass angekündigt. Für die meisten von euch dürfte "Monster Hunter: World" am interessantesten sein. Das Rollenspiel ist aber nicht das einzige Highlight, das euch im April 2019 erwartet.

Warum ihr "Monster Hunter: World" eine Chance geben solltet, könnt ihr in unserem Test zur PS4-Version nachlesen. Für Boris war es einer der besten Konsolen-Titel des Jahres 2018. Das Spielprinzip ist schnell erklärt: Ihr begebt euch auf Monster-Jagd und verwertet die Überreste der Kreaturen, um neue Ausrüstung herzustellen – mit der ihr wiederum größere Monster erlegen könnt. Tierfreunde sollten sich von dem Spiel also lieber fernhalten. Alle anderen können ab dem 18. April 2019 mit dem Xbox Game Pass loslegen.

Survival-Horror im All und in Afrika

Mit dem Xbox Game Pass ist zudem ab sofort "Prey" spielbar. In dem Ego-Shooter mit RPG-Elementen wacht ihr an Bord einer Raumstation auf. Unglücklicherweise seid ihr nicht allein, sondern zusammen mit Aliens im All unterwegs. Für euch geht es ums nackte Überleben. Dabei helfen euch die übernatürlichen Kräfte, über die ihr neuerdings verfügt.

Ähnlich spannend geht es ab dem 25. April in "Resident Evil 5" zu. Im fünften Teil der beliebten Spielereihe verschlägt es euch nach Afrika, wo wieder einmal die ein oder andere Zombie-Horde auf euch lauert. Den Untoten stellt ihr euch wahlweise allein oder gemeinsam mit einem Freund im Koop-Modus. Letzteres ist durchaus zu empfehlen, im Team macht der Titel noch mehr Spaß.

Darüber hinaus warten noch drei weitere Spiele auf euch. Insgesamt hat Microsoft sechs neue Titel für den Xbox Game Pass angekündigt: