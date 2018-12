Xbox Games with Gold: Diese Gratis-Spiele erwarten euch im Januar 2019

Microsoft hat die Games with Gold für den Januar 2019 bekannt gegeben. Wie in jedem Monat gibt es jeweils zwei Gratisspiele für Xbox One und Xbox 360. Ebenfalls unverändert bleibt im neuen Jahr die Voraussetzung dafür: ein Abo bei Xbox Live Gold.

Unter anderem können sich Besitzer einer Xbox One vom 1. Januar bis zum 31. Januar 2019 "Celeste" kostenlos sichern. In dem knackigen Jump'n'Run steuert ihr Madeline durch eine 2D-Welt. Dabei besteigt ihr den gewaltigen Berg "Celeste" und helft der Protagonistin dabei, ihre inneren Dämonen zu bezwingen. Das Spiel bietet neben einem herausfordernden Schwierigkeitsgrad eine bewegende Story.

"Lara Croft" und "Far Cry 2"

Vom 16. Januar bis zum 15. Februar 2019 steht "WRC 6: World Rally Championship" zum kostenlosen Download bereit. Der zweite Xbox-One-Titel unter den Games with Gold richtet sich an Rennspiel-Fans. In "WRC 6" warten herausfordernde Rallye-Strecken und 11 Super-Wertungsprüfungen auf euch. Wie Rallye-Fahrer in der Realität müsst ihr euch mit Motor- und Reifenschäden sowie schwierigen Fahrbedingungen (Schlamm, Nebel, Dunkelheit) auseinandersetzen.

Auch für die Xbox 360 halten die Games with Gold kostenloses Spielefutter bereit: Vom 1. bis zum 15. Januar 2019 könnt ihr "Lara Croft: Guardian of Light" gratis herunterladen. In dem Koop-Action-Adventure könnt ihr euch mit einem Freund zusammentun und gemeinsam gegen Untote kämpfen.

Vom 16. bis zum 31. Januar 2019 wartet zudem "Far Cry 2" auf euch. Dabei handelt es sich um einen Open-World-Ego-Shooter, in dem jede eurer Entscheidungen den weiteren Spielverlauf beeinflusst. Als an Malaria erkrankter Söldner bekommt ihr es in Afrika mit korrupten Warlords zu tun. Beide Xbox-360-Titel lassen sich auch auf der Xbox One spielen.