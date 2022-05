Microsoft plant offenbar nicht weniger als eine Revolution der Spielekonsole, wie wir sie kennen. Die künftige Generation von Konsolen könnte demnach in eure Hosentasche passen und ohne Discs oder andere Speichermedien auskommen. Wie das funktionieren soll? Das lest ihr hier.

Microsoft plant offenbar eine ganz neu gedachte Konsole. Die stationäre Box in eurem Wohnzimmer, die neben dem Fernseher steht könnte damit bald der Vergangenheit angehören. Der Plan ist, die Xbox (Series S hier mit Vertrag) auf die Größe eines Streaming-Sticks zu schrumpfen. Warum sollte die Technologie auch dem Streaming von Filmen vorbehalten bleiben?

Streaming-Stick für Games überall

Es klingt zunächst etwas skurril. Die geballte Power einer ausgewachsenen Konsole im Format eines kleinen, handlichen Sticks? Microsoft scheint die Idee jedoch schon länger zu verfolgen. Das Streamen von Games aus der Xbox Cloud ist auf Smartphones und PCs inzwischen möglich und etabliert.

Bevor ihr jetzt aufschreit: Bedenkt, welche Vorteile das bieten würde. Der wichtigste Faktor dürfte der Preis sein. Moderne Konsolen wie die Xbox Series S, Series X (die Unterschiede erklären wir euch hier) oder die Playstation 5 sind nicht gerade günstig, wenn sie denn überhaupt verfügbar sind. Ein kleiner Stick dürfte da deutlich günstiger sein.

Der Xbox-Stick gehört zu Microsofts Strategieplan "Xbox Everywhere". Überall würde in diesem Fall bedeuten: Ihr könnt ihr eure Xbox-Spiele überall aufrufen, wo ein tauglicher Fernseher steht. Im Hotel, bei Freunden, oder wo immer ihr einen findet.

Gaming bald ganz ohne Zubehör?

Solltet ihr bereits einen Samsung Smart-TV besitzen, könntet ihr zukünftig auch ganz auf zusätzliches Zubehör verzichten. Gerüchten zufolge arbeiten die beiden Tech-Konzerne daran, eine App zu entwickeln, die euch auf einem entsprechend TV-Gerät ganz ohne Konsole Spiele aus der Cloud zocken lässt. Der Pluspunkt der Tragbarkeit des Geräts geht damit allerdings offensichtlich verloren.

Was haltet ihr von so einer Entwicklung? Würde euch das Angebot eines günstigen Sticks überzeugen und in die Welt des Microsoft Game Pass ziehen? Zeigt es mit einem Daumen unter dem Artikel.