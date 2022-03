In China freuen sich Nutzer bereits über das Xiaomi 12, das bereits Ende vergangenen Jahres auf den dortigen Markt kam. Doch auch ein globaler Launch steht unmittelbar bevor. Verfolgen könnt ihr das Launch-Event zum Xiaomi 12 im Livestream – wir verraten euch, wo und wann.

Seit Ende 2021 ist bekannt, was das Xiaomi 12 so alles kann, denn in China ist das Smartphone bereits erhältlich. Seitdem ranken sich Gerüchte um einen globalen Release des China-Handys, der sich nun endlich bestätigt: Am 15. März veranstaltet der Hersteller ein Launch-Event für die Xiaomi-12-Serie. Um 13 Uhr deutscher Zeit folgt zunächst die Vorstellung des Xiaomi-Handys (bald hier mit Vertrag) für den globalen Markt. Um 18 Uhr gibt es eine zweite Präsentation, in der es um den deutschen Marktstart des Handys geht. Verfolgen könnt ihr das deutsche Event zum Beispiel via YouTube oder direkt bei uns:

Alternativ überträgt Xiaomi beide Events auch bei Twitter und Facebook.

Was bekommen wir am 15. März zu sehen?

In Xiaomis Ankündigung der Launch-Präsentation ist bisher die Rede von der "Xiaomi 12 Serie" – es ist also nicht vollständig klar, ob es sich dabei um alle drei Geräte handelt, die bisher auf dem chinesischen Markt existieren. Von einer globalen Markteinführung des Xiaomi 12 und Xiaomi 12 Pro (hier erfahrt ihr etwas über das Display) gehen Experten und Branchen-Kenner allerdings fest aus. Ob jedoch auch das Budget-Handy Xiaomi 12X weltweit erhältlich sein wird, ist noch nicht bekannt.

Gerüchten zufolge soll das Xiaomi 12 hierzulande mit 8 GB Arbeitsspeicher und 128 GB internem Speicherplatz für rund 899 Euro in den Verkauf gehen. Das Xiaomi 12 Pro soll hingegen über 8 GB RAM sowie 256 GB internen Speicher verfügen und 1099 Euro kosten.

Auf das Xiaomi 12 Ultra dürften wir hierzulande jedoch noch länger warten. Das Smartphone soll gegen Ende des Jahres zunächst in China erscheinen. Ob es danach auch auf dem deutschen Markt ankommt, ist noch nicht offiziell bestätigt.