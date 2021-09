Die meisten Smartphone-Hersteller scheinen aus dem Rennen, um die Kamera mit den meisten Megapixeln, ausgestiegen zu sein. Xiaomi wird diesen Weg offenbar unbeirrt weitergehen und zündet mit dem Xiaomi 12 wohl sogar die nächste Stufe. Im Gespräch ist eine irre Kamera-Lösung.

Xiaomi setzt in seinem nächsten Flaggschiff angeblich auf ein Setup mit zwei Hauptkameras. Die beiden Linsen sollen mit 200 MP und 50 MP auflösen, berichtet der renommierte Weibo-Leaker Digital Chat Station. Noch nie hatte eine Handy-Kamera eine so hohe Auflösung und noch nie hatte eine zweite Linse so viele Megapixel. Normalerweise steckt in einem Smartphone ein primäres Objektiv, künftig gibt es bei Xiaomi aber wohl gleich zwei. Von welchem Gerät genau die Rede ist, verrät DCS nicht. Aber es dürfte sehr wahrscheinlich das Xiaomi 12 sein, ohne Mi.

Weltrekord ungleich "Beste Kamera"

Unklar ist ein mögliches Zusammenspiel zwischen den beiden Linsen und welche weiteren Objektive es auf die Rückseite des Xiaomi 12 schaffen. Rein an den Megapixeln gemessen wäre das Smartphone aber ein Monster. Zum Vergleich: Das Xiaomi Mi 11 (zum Test) hat neben der 108-MP-Hauptkamera noch ein Weitwinkel das mit 13 MP auflöst und einen Makro-Sensor mit 5 MP. Bislang lag der Fokus abseits des primären Sensors bei Xiaomi also nicht auf den Megapixeln.

Viele Megapixel stehen aber ohnehin nicht gleich für die beste Kamera. Zahlreiche weitere Faktoren spielen ebenfalls eine Rolle, darunter die Pixelgröße. Was aber nicht von der Hand zu weisen ist: Ein Xiaomi 12 als erstes Smartphone überhaupt mit einer 200-MP-Kamera und zusätzlich einer zweiten 50-MP-Hauptlinse, wäre in puncto Marketing ein Traum. Viele hohe Zahlen lassen sich eben gut verkaufen.

Sensor aus dem Hause Samsung?

Bei dem Sensor mit einer maximalen Auflösung von 200 MP handelt es sich sehr wahrscheinlich um den ISOCELL HP 1, den Samsung zuletzt vorgestellt hat. Und dass Xiaomi auf den Weltrekord scharf ist, gilt als offenes Geheimnis. Konkurrenz dürfte Xiaomi unter den ganz großen Herstellern allerdings ohnehin nicht haben. Apple zum Beispiel hat sich an dem Rennen etwa noch nie beteiligt und Samsung scheint auch ausgestiegen zu sein und beim Galaxy S22 Ultra den Fokus woanders zu legen.