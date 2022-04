Xiaomi 12 Ultra: Kommt es in gleich drei Varianten?

Die Gerüchte rund das Xiaomi 12 Ultra verdichten sich: Ein chinesisches Tech-Portal hat eine Reihe Spezifikationen zu dem Smartphone veröffentlicht. Das Interessanteste vorweg: Das Xiaomi 12 Ultra kommt wohl in drei Varianten auf den Markt.

Das Xiaomi 12 Ultra versetzt die Gerüchteküche schon seit einer ganzen Weile in Aufruhr. Da seit dem 29. März nun auch endlich das Xiaomi 12 (hier mit Vertrag) in den Verkauf gestartet ist, lag die Vermutung nahe, dass auch das Überflaggschiff sich bald zeigen würde. Xiaomi lässt uns jedoch weiterhin im Dunkeln tappen.

Dafür nutzt itHome die Gunst der Stunde und versorgt uns in einem umfangreichen Leak mit Informationen: Das chinesische Tech-Portal geht unter anderem davon aus, dass das Xiaomi 12 Ultra mit einer Glas- und einer Keramikrückseite auf den Markt kommt. Eine dritte Version soll wiederum auf veganes Kunstleder als Rückseite setzen.

So gut soll das Xiaomi 12 Ultra sein

Ob alle drei Versionen des Xiaomi 12 Ultra ihren Weg nach Europa finden, verrät uns die Quelle nicht. Wir dürfen jedoch besorgt sein: Schon das Xiaomi 11 Ultra kam bei uns in stark limitierter Stückzahl auf den Markt. Ob interessierte Nutzer oder potentielle Käufer ein Modell in die Hände bekommen kann also derzeit nur schwer vorausgesagt werden.

Ein Blick auf die im Leak mitgelieferten Spezifikationen macht da direkt wehmütig: Immerhin soll das Xiaomi 12 Ultra mit dem aktuell noch unveröffentlichte Snapdragon 8 Gen 1+ ausgestattet sein – Qualcomms kommenden Top-Prozessor. Zudem dürfen wir uns wohl über ein über die Kanten gewölbtes AMOLED-Display mit Punch-Hole-Frontkamera freuen.

Die Leica-gebrandete Kamera auf der Rückseite soll zudem mit einem 200-MP-Weitwinkelobjektiv aufwarten. Dabei soll es sich um den immer wieder in Gerüchten auftauchenden Isocell-HP1-Sensor von Samsung handeln – absolute Top-Ausstattung also.

Genauer Marktstart weiterhin unbekannt

Wann genau das neue Xiaomi-Handy (hier mit Vertrag) an den Start geht, kann uns auch itHome noch nicht sagen. Das Tech-Portal geht jedoch von einer Vorstellung irgendwann im Juni 2022 aus. Eine Mutmaßung zum Preis fehlt ebenfalls. Also müssen wir selbst schätzen:

Das Xiaomi 12 Pro (hier mit Vertrag) ist hierzulande für eine UVP ab rund 1050 Euro auf den Markt gekommen. Das Xiaomi 11 Ultra wurde damals für rund 1200 Euro eingeführt. Es würde uns daher nicht verwundern, wenn sich der Preis des Xiaomi 12 Ultra zwischen 1200 und 1300 Euro ansiedelt.