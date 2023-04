Xiaomi 13 Ultra: Kommt jetzt das wahre Kameramonster?

Es gibt neue Gerüchte zum Xiaomi 13 Ultra. Der Release des Top-Smartphones soll in naher Zukunft erfolgen, doch eine glaubwürdige Liste mit Spezifikationen ist bereits jetzt im Netz im Umlauf. Wir haben einen Blick darauf geworfen und ordnen den Leak für euch ein.

Das Xiaomi 13 Ultra dürfte das absolute Top-Modell in Xiaomis diesjährigem Line-up werden. Im Gegensatz zu seinem Vorgänger, dem Xiaomi 12S Ultra, könnte es nicht ausschließlich in China, sondern global auf den Markt kommen. Warum wir uns darüber freuen können, verrät uns ein Leak von Yogesh Brar, der als zuverlässige Informationsquelle in der Tech-Branche gilt. Die von ihm veröffentlichte Aufstellung der Spezifikationen deutet an, dass das Xiaomi 13 Ultra eine der besten Handy-Kameras 2023 auffahren könnte.

Xiaomi 13 Ultra

(rumoured)



- 6.7" QHD+ AMOLED LTPO, 120Hz

- Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

- 12/16GB RAM

- 256/512GB storage

- Rear Cam: 50MP + 50MP (UW) + 50MP (zoom) + 50MP (Tele)

- Selfie: 32MP

- Android 13, MIUI 14

- Leica color

- 4,900mAh~ battery, 90W wired, 50W wireless — Yogesh Brar (@heyitsyogesh) April 3, 2023

Gleicht das Xiaomi 13 Ultra die Kameraschwäche des Pro-Modells aus?

Im Test des Xiaomi 13 Pro haben wir festgestellt, dass die Kamera des aktuell hochwertigsten Xiaomi-Flaggschiffs bis auf ein paar kleine Schwächen herausragend ist. Etwas enttäuscht hat uns dagegen die Telelinse, die trotz der 50-MP-Auflösung und dem 3,2-fachem Zoom Schwierigkeiten hatte, Motive scharf abzulichten.

Das Xiaomi 13 Ultra könnte diese Schwachstelle ausbügeln. Laut der durchgesickerten Spezifikationen besitzt es neben einem 50-MP-Tele- ein weiteres 50-MP-Zoomobjektiv. Leider fehlt die Information, wie stark die beiden Linsen vergrößern. Denkbar ist, dass der Hersteller einen 3,2x-Zoom mit einem 5x- oder 10x-Zoom kombiniert.

Die restliche Kameraaufstellung des Xiaomi 13 Ultra ist wohl mit der des Xiaomi 13 Pro identisch. Das geleakte Datenblatt listet einen 50-MP-Weitwinkel- und einen 50-MP-Ultraweitwinkelsensor auf. Damit kommt das in Zusammenarbeit mit Leica entwickelte Kameramodul auf insgesamt vier Objektive. Vorne soll außerdem noch eine 32-MP-Frontkamera zu finden sein.

Unsere Empfehlung

100 € sichern Xiaomi 13 Pro

+ o2 Free M Boost 40 GB 100 € Cashback-Vorteil (Auszahlung 4 Wochen nach Aktivierung)

Mit CONNECT-Funktion (bis zu 10 SIM-Karten für die Nutzung des Datenpakets)

40 GB LTE & 5G Datenvolumen (mit bis zu 300 MBit/s) mtl./36Monate: 54,99 € einmalig: 1,00 € Jetzt kaufen Alle Xiaomi Handys

Noch ein Performance-Monster?

In unserem Test des Xiaomi 13 Pro haben wir zudem festgestellt, dass das Flaggschiff von Xiaomi eine herausragende Performance abliefert. Apps laden rasend schnell und laufen durchweg flüssig. Das Xiaomi 13 Ultra könnte das sogar noch besser machen. Denn es sei zwar mit dem gleichen Hochleistungs-Chip ausgerüstet, dem Snapdragon 8 Gen 2, doch dazu gäbe es wahlweise 12 GB oder sogar 16 GB Arbeitsspeicher für noch reibungsloseres Multitasking.

Das AMOLED-Display des Xiaomi 13 Ultra soll 6,7 Zoll groß sein, in Quad-HD+ auflösen und eine variable Bildwiederholrate von bis zu 120 Hz für flüssige Bildwechsel bieten. Der Speicher biete 256 GB oder 512 GB Stauraum und der Akku eine Kapazität von 4900 mAh. Liegt dem Smartphone tatsächlich ein 90-W-Netzteil bei, dürfte das Aufladen an der Steckdose sehr schnell vonstattengehen. Sogar kabellos sollen bis zu 50 W möglich sein. Als Betriebssystem sei EMUI 14 auf Basis von Android 13 vorinstalliert.

Erfolgt die Veröffentlichung bereits demnächst?

Die zum Xiaomi 13 Ultra veröffentlichten Spezifikationen zeichnen ein glaubhaftes Bild des Premium-Flaggschiffs, doch eine der wichtigsten Fragen hat uns Yogesh Brar nicht beantwortet: Wann kommt das Handy auf den Markt? Zum Glück weiß SnoopyTech weiter. Der twitterte bereits vor ein paar Wochen, dass das Xiaomi 13 Ultra im Mai 2023 auf den Markt kommen soll.

Xiaomi 13 Ultra == May 2023 https://t.co/rzoxVzBy28 — SnoopyTech (@_snoopytech_) March 10, 2023

In seinem Post verweist er außerdem auf einen Leak des branchenbekannten Ice Universe, der einen Tag vorher bereits verraten hat, dass das Xiaomi 13 Ultra global auf den Markt kommen wird. Die Zeichen verdichten sich also, dass Xiaomi uns schon bald ein neues Top-Smartphone vorstellen wird. Der Hersteller selbst hat aber bislang noch kein offizielles Vorstellungsdatum oder sonst irgendwelche Daten preisgegeben.

Deal 100 € sichern Xiaomi 13 Pro

+ o2 Free M Boost 40 GB mtl./36Monate: 54,99 einmalig: 1,00 € Jetzt kaufen Alle Xiaomi Handys

Deal 7 GBEXTRA

Daten Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G

+ Blau Allnet Plus 8 GB + 7 GB 18,99 € mtl./24Monate: 16,99 einmalig: 1,00 € Jetzt kaufen Alle Xiaomi Handys