Zusammenfassung:

Das Xiaomi 14 Ultra kostet offenbar knapp 1500 Euro.

Das wäre mehr, als iPhone 15 Pro Max und S24 Ultra kosten.

Aber: auch der Preis für das Xiaomi 14 soll über 1000 Euro liegen.

Am 25. Februar 2024 wird das Xiaomi 14 Ultra aller Voraussicht nach die Hüllen fallen lassen: Der Europa-Launch soll im Rahmen des MWC in Barcelona stattfinden. Der Preis für das Xiaomi 14 Ultra wird es jedoch anscheinend in sich haben.

Wie unter anderem GSMArena berichtet, werde das Xiaomi 14 Ultra in Europa 1499 Euro kosten. Damit wäre es zwar exakt so kostspielig wie sein Vorgängermodell. Doch der kolportierte Preis liegt 50 Euro über der UVP für das iPhone 15 Pro Max und das Samsung Galaxy S24 Ultra (jeweils 1449 Euro). Um diesen beiden Schwergewichten den Rang abzulaufen, müsste das Xiaomis Flaggschiff schon Spektakuläres zu bieten haben.

Kamera-Monster von Xiaomi

Ob es seinen enorm hohen Preis rechtfertigen kann, bleibt abzuwarten. Zumindest Kamera-Enthusiasten dürfen Großes erwarten, und das ist durchaus wörtlich zu verstehen. Im Netz kursieren Bilder, die eine buchstäblich monströse Kamera für das Xiaomi 14 Ultra in Aussicht stellen, natürlich mit dem obligatorischen Leica-Schriftzug versehen:

Die dominante Kamera gab es in ähnlicher Form allerdings bereits beim Xiaomi 13 Ultra, das unter anderem in der Bestenliste von DxOMark hinter dem iPhone 15 Pro Max und dem Galaxy S24 Ultra rangiert. Wir sind gespannt, was sich der Hersteller hat einfallen lassen, um dieses Jahr an der Konkurrenz vorbeizuziehen.

Xiaomi 14 teurer als Xiaomi 13

Bereits vor einigen Tagen ist durchgesickert, dass das Xiaomi 14 offenbar erst ab 1099 Euro den Besitzer wechseln wird. Zum Vergleich: Das Xiaomi 13 kostete zum Release 999 Euro, das iPhone 15 949 Euro und das Samsung Galaxy S24 899 Euro. Die Zeiten, in denen Xiaomi die Premium-Konkurrenz mit niedrigen Preisen unter Druck gesetzt hat, scheinen also vorbei.

Wer hätte gedacht, dass der Hersteller seine Handys einmal teurer anbieten würden als Samsung und sogar Apple? Ob diese Strategie wirklich aufgeht, wird sich zeigen. Zumindest dürfte es dadurch nicht leichter werden, den etablierten Wettbewerbern im Premium-Segment Kunden abzujagen.